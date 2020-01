Peter Cissek über Lektionen vom Stuntman in Oettersdorf.

Action ohne Schmerzen

Der Umgang mit dem Überangebot an Filmen wird für Schüler immer wichtiger. Mussten sich ihre Großeltern lediglich mit zwei Fernsehsendern und ähnlich wenigen in der Region empfangbaren Kanälen aus dem Westfernsehen begnügen, die darüber hinaus nachts eine Sendepause einlegten, ist das Angebot für Kinder und Jugendliche im Fernsehen so groß wie noch nie. Dazu kommen zig Videos auf Youtube. Falls die Eltern über das entsprechende Kleingeld verfügen, können die Schüler sogar auf Streamingdienste zurückgreifen, die bei ihnen immer beliebter werden.

In früheren Zeiten sorgten Filme vom Vorabend tags darauf für Gesprächsstoff, beispielsweise zur Serie „Ein Colt für alle Fälle“ über den Stuntman Colt Seavers. Jugendliche von heute begeistern sich noch mehr für gefährliche Szenen. Während diese im Videospiel animiert werden, müssen sie in Spielfilmen von Menschen aus Fleisch und Blut dargestellt werden. Immer wieder, bis der Regisseur zufrieden ist. Um die Schauspieler und vor allem die Stars dabei zu schonen, müssen Doubles wie Mike Möller ihre Knochen herhalten. Dass die Stuntmen dabei auf ihre Unversehrtheit achten, sollte den Schülern eine Erkenntnis für ihr Leben sein.