Der Vorteil kühler Tage

Michael Keller gewinnt den Eisheiligen etwas Gutes ab.

Mamertus – im fünften Jahrhundert Bischof im französischen Vienne, Pankratius – wurde im vierten Jahrhundert als Märtyrer hingerichtet, Servatius – im vierten Jahrhundert Bischof im belgischen Tongeren, Bonifatius – Sizilianischer Märtyrer im vierten Jahrhundert. Was sollen die Herren in der Buga-Kolumne? Nun ja, Leute mit einem grünen Daumen wissen, dass hier die Rede von den Eisheiligen ist, die uns in diesen Tagen die Frühlingsgefühle verderben. Bis zum Freitag treiben sie ihr kühles Unwesen und übergeben dann an Sophia, im Volksmund die Kalte Sophie. Dann gehts hoffentlich richtig aufwärts mit den Temperaturen und dem Frühling.

Was dem Sonnenanbeter bei diesem unterkühlten Quintett ein Graus, ist tatsächlich für die Bundesgartenschau 2021 ein kleiner Pluspunkt. Das seit Wochen zu niedrigen Temperaturen neigende Wetter führt dazu, dass sich die herrlichen Frühlingsblüher zurückhalten. Statt ihre prächtigen Farben auf Ega und Petersberg und im Stadtgebiet frühzeitig zu verballern, geben sie ihre Schönheit eher zögerlich preis. Mit dem für die Buga-Besucher netten Nebeneffekt, dass diese länger Freude an den herrlich blühenden Pflanzen haben. Eine kleine Entschuldigung von Mutter Natur dafür, dass das nanokleine Covid-Virus die Besucherströme einbremst? Wer weiß.