Nachhaltigkeit: Aufklärung über Umweltschutz und nachhaltigen Konsum

In den Programmen der Thüringer Volkshochschulen finden Interessierte zahlreiche Angebote, sich in Sachen Nachhaltigkeit weiterzubilden.

Jena Von nachhaltigen Näh- und Kochkursen bishin zur Vorlesung zur zukunftsfähigen Stadt: Wie die Volkshochschulen mehr als praktische Alltagstipps vermitteln.

Avocado! Wisst ihr nicht, wie viel Wasser der Anbau verbraucht? Spätestens wenn die gut gemeinte Guacamole am Abendbrottisch zu heftigen Debatten mit dem Nachwuchs über ökologische Fußabdrücke führt wird klar: Vegetarisch allein reicht nicht, man braucht Nachhilfe. Eine gute Adresse dafür sind die Volkshochschulen des Landes.

Zahlreiche Kurse nehmen Umweltschutz und nachhaltigen Konsum in den Blick, das beginnt schon mit Tipps, wie man im eigenen Alltag ressourcensparender gestalten kann. Von der chemiefreien Herstellung eines Zitronenreinigers, Nähkursen zur Verwandlung alter Teile in neue Lieblingsstücke, bis zum Kochen mit regionalen Produkten. In Nordhausen klärt ein Vortrag über vegane Ernährung auf, auch hier ist die Nachhaltigkeit von Lebensmitteln ein Aspekt. Energieeinsparung und nachhaltiger Konsum sind Schwerpunkte in der Verbraucherbildung, heißt es aus dem Volkshochschulverband. In Jena zum Beispiel erfahren Kursteilnehmer Neues über moderne Heiztechnik, energetische Sanierung und wie sie gefördert wird.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kursangebot über die Alltagshilfe hinaus

Neben solchen praktischen Alltagshilfen öffnen Kurse auch den Blick über den einen Haushalt hinaus. In Erfurt lädt die Volkshochschule zu einem „Spaziergang der nachhaltigen Entwicklung“ und fragt nach der Zukunftsfähigkeit einer Stadt. Wie kommen wir zu einer sozial gerechten und ökologischen Gesellschaft? Welche Rolle spielt dabei die Grundbildung und wie kann man bei Kindern das Gespür dafür entwickeln, was nachhaltiges Leben bedeutet? Fragen, die Volkshochschulen in Weimar und Erfurt in Vorträgen ausloten. Eine Gelegenheit auch, sich über aktuelle wirtschaftswissenschaftliche Theorien wie der „Donut - Ökonomie“ zu informieren und darüber zu diskutieren. Sieben Thüringer Volkshochschulen werden im kommenden Jahr „Klimafit“ - Kurse anbieten. Neben aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen wird in diesem bundesweiten Programm den Teilnehmern vermittelt, wie ihre Stadt oder ihr Dorf klimafreundlich gestaltet werden kann.

Weitere Teile unserer Reihe: