Schöne Orte in Thüringen: Die Zitadelle Petersberg in Erfurt

Die Zitadelle Petersberg in Erfurt.

Unsere heutige Tour führt uns zur barocken Stadtfestung auf den Petersberg in Erfurt. Die Zitadelle lockt uns mit tausenden Blumen und Pflanzen sowie spannenden Geschichten aus vergangenen Zeiten.

In diesen Tagen bildet die historische Kulisse des Petersbergs in Erfurt vor allem eines: eine von zwei Ausstellungsflächen der Bundesgartenschau 2021. Und so bewegt man sich hier derzeit höchst unterhaltsam zwischen Blumen und Geschichte.

Sternförmig angelegt – hoch über der schönen Erfurter Altstadt – galt die Zitadelle Petersberg bei ihrer Errichtung als modernste Anlage ihrer Zeit und als uneinnehmbar.

Heute kann man bequem und barrierefrei mit dem Fahrstuhl zur einstigen Festung gelangen.

Die Kernfestung erstreckt sich über eine Fläche von ca. 12 Hektar. Die umfassende Mauer ist rund zwei Kilometer lang und ist zwischen 8 und 23 Meter hoch und im Sockelbereich an manchen Stellen bis zu 6,5 Meter dick.

Der zentrale Anlaufpunkt für den Besuch der Zitadelle Petersberg ist das neue Besucherzentrum. Hier erhalten Sie Informationen rund um die Festungsanlage und können bestmöglich ausgestattet und vorbereitet Ihre Erlebnistour starten.

Wer lieber individuell unterwegs ist, der kann mit der neuen Petersberg-App eigenständig das Kommandantenhaus, die ehemaligen Funktionsgebäude und all die anderen Sehenswürdigkeiten des Petersberges entdecken.

Damit fällt es leicht, in die bewegende Geschichte der Festung einzutauchen. Mit einer fachkundigen Führung gelingt dies noch besser.

Wo einst Kelten und Germanen siedelten, Mönche wandelten und Soldaten exerzierten, dominieren in diesem Jahr prächtige Blumenbeete, nützliche Bienengärten, chillige Liegewiesen und natürlich die traumhaften Ausblicke über die Altstadt. Wer in den kommenden Wochen und Monaten den Petersberg besucht, kann die barocke Stadtfestung in voller Blüte erleben und hat historische Gartenkunst und Gartenbautradition auf einem Blick.