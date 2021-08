Schöne Orte in Thüringen: Majestätisches Schloss Friedenstein

Unsere heutige Tour führt uns in ein barockes Universum. Das Wahrzeichen der ehemaligen Residenzstadt Gotha ist der größte frühbarocke Feudalbau in Deutschland – das Schloss Friedenstein mit dem ältesten Englischen Garten auf dem europäischen Kontinent.

Einzigartig, unverwechselbar, geheimnisvoll, unergründlich – all das ist Schloss Friedenstein in Gotha. Man kann noch so oft unter den Arkaden entlanglaufen, noch so oft die Treppen emporsteigen, noch so oft über knarzende Dielen gehen: Immer wieder umhüllt Schloss Friedenstein den Gast mit seiner Aura, die gleichermaßen anziehend wie unnahbar wirkt.

Die frühbarocke Anlage ist der größte Schlossbau Deutschlands aus dem 17. Jahrhundert. Sie wurde an der Stelle errichtet, wo einst die Burg Grimmenstein stand, die 1567 zerstört wurde.

Schnörkellos und majestätisch steht das Schloss über der einstigen Residenzstadt und ist aus allen Himmelsrichtungen von weither zu sehen. Was sich von seiner Kulisse am besten einprägt, sind die verschiedenen Dachformen der beiden Türme: Das eine Dach ist gewölbt wie eine Mütze, das andere hat glatte Flächen wie eine Pyramide. Einem Brand ist dies geschuldet, vor langer Zeit. Was einst ein großes und kostspieliges Malheur war, bescherte der modernen Stadt Gotha ein einprägsames Logo für die offiziellen Briefköpfe der Verwaltung und für touristische Werbung.

Herzogliche Kunstkammer, das neue Münzkabinett, das Ekhoftheater, Tiere im Turm, Historisches Museum, die Schlosskirche mit Fürstengruft oder die Forschungsbibliothek – das alles und noch viel mehr hat Schloss Friedenstein für Besucher zu bieten. Ein „Barockes Universum“ – im wahrsten Sinne des Wortes.

Die weltweite Einzigartigkeit dieses barocken Erbes in Gotha liegt darin, dass sich neben dem Schlossbau mit seinen Innenräumen und dem bemerkenswerten Schlosspark mit Orangerie auch alle Sammlungen seit mehr als 350 Jahren an diesem Ort erhalten haben.

Das Schloss Friedenstein ist vom Zentrum Gotha bergan zu Fuß zu erreichen, auch vom Bahnhof ist es nicht weit.

Geöffnet ist das Schloss jeweils dienstags bis sonntags. In den Monaten April bis Oktober von 10 bis 17 Uhr und von November bis März von 10 bis 16 Uhr. Montags ist geschlossen.