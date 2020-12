100.000 Antigen-Schnelltests für Thüringer Schulen angeschafft

Thüringen will Antigen-Schnelltests direkt vor Ort in den Schulen ermöglichen. Dafür werde am Freitag eine entsprechende Vereinbarung zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung (KVT) und dem Bildungsministerium unterzeichnet. Das wurde am Dienstagmittag bei einer Regierungspressekonferenz in der Thüringer Staatskanzlei mitgeteilt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Laut KVT-Hauptgeschäftsführer Sven Auerswald reagiere man damit auch auf Forderungen von Lehrern und Eltern. Angeschafft habe man dafür im Auftrag des Bildungsministerium 100.000 Antigen-Schnelltests. Diese könnten ab Freitag durch die am Vertrag teilnehmenden Praxen über den Webshop der KVT unentgeltlich bezogen werden, die Abrechnung erfolge über das Ministerium. Zu den Tests vor Ort berechtigt seien Ärzte sowie medizinisches nicht-ärztliches Personal. Getestet werden könne bereits ab der kommenden Woche. Die neue Regel gilt bis Ende des Jahres. Vereinfachung durch Antigen-Schnelltests erwartet Bereits im Sommer hatten KVT und Land Testungen in den Schulen vertraglich vereinbart und dafür 44.000 PCR-Tests vorgesehen. Davon seien allerdings bislang nur rund 4500 in Anspruch genommen worden. Von den Antigen-Schnelltests erwarte man sich nun eine Vereinfachung. „Damit wollen wir Lehrern und Schülern mehr Sicherheit bei der Wahrnehmung des Unterrichts geben und die Abhängigkeit von den PCR-Tests verringern“, sagte Sven Auerswald. Ab sofort: Alle Schulen und Kitas wechseln in die Stufe „Gelb“

