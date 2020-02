Abschiebung von Jugendlichen trotz Suizidabsichten aus dem Saale-Orla-Kreis

Zwei unbegleitete jugendliche Ausländer die vom Saale-Orla-Kreis in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht waren, sind abgeschoben worden. Zu diesem Zweck wurden den beiden Albanern Hand- und Fußfessel angelegt. Das geschah mit „Blick auf die seitens der beiden Jugendlichen geäußerten Suizid- und Fluchtgedanken“, wie es in einer Antwort des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Politikerin Astrid Rothe-Beinlich heißt.

Die Abschiebung aus der Jugendhilfeeinrichtung ereignete sich demnach bereit Mitte September des vergangenen Jahres. Die Ausländerbehörde des Saale-Orla-Kreises veranlasste demnach die Abschiebung, um ihren gesetzlichen Auftrag nachzukommen. „Der Gesetzgeber schränkt dabei die Abschiebung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern nicht ein“, heißt es dazu von der Ausländerbehörde. Das Jugendamt des Saale-Orla-Kreises stimmte der Abschiebung der beiden Jugendlichen in ihr Heimatland im Vorfeld zu.

Der Flüchtlingsrat Thüringen, der Kinderschutzbund Thüringen und die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Kinder und Jugendschutz Thüringen kritisieren die Abschiebung scharf. Insbesondere den Aspekt, dass kurz vor der Abschiebung wegen den beiden 16-jährigen Jungen ein Notarzt in die Jugendhilfeeinrichtung kam, weil die Jungen Selbstmordgedanken äußerten. „Statt die Abschiebung spätestens zu diesem Zeitpunkt sofort abzubrechen, wurde ihnen seitens des Arztes eine Reisefähigkeit attestiert“, teilen Flüchtlingsrat, Kinderschutzbund und LAG in einem gemeinsamen Schreiben mit. Die Jugendlichen wurden von der Polizei gefesselt zur Polizeiinspektion Saalfeld-Rudolstadt gebracht. Von dort aus wurden sie zu einem vom Bundesland Baden-Württemberg organisierten Charterflug in ihr Heimatland zurück gebracht.

Laut der Ausländerbehörde des Saale-Orla-Kreises hielten sich die beiden Jugendlichen bereits Dezember 2018 ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland auf. Beiden Jungen wurde mitgeteilt, dass sie freiwillig ausreisen oder einen Asylantrag stellen könnten. Beide Jugendlichen wollten demnach keinen Asylantrag stellen. Laut Flüchtlingsrat, Kinderschutzbund und LAG sei dieser jedoch „aussichtslos“ gewesen. Seit 2015 gilt Albanien als sicheres Herkunftsland. Der Termin für ihre geplante Abschiebung wurde beiden Jungen mitgeteilt.

Das albanische Innenministerium wurde laut des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und

Grünen-Politikerin Astrid Rothe-Beinlich. Foto: CHRISTOPHER SCHMID

Verbraucherschutz von der deutschen Botschaft über die Abschiebung informiert. Das albanische Innenministerium habe der Ausländerbehörde des Saale-Orla-Kreises daraufhin schriftlich zugesichert, „dass die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen über die geplante Rückführung unterrichtet wurden und bereit seien, diese bei sich aufzunehmen“. In ihrer Kleinen Anfrage wirft die Grünen-Politikerin Astrid Rothe-Beinlich indirekt vor, dass jedoch einer der beiden 16-Jährigen nicht an seine Eltern übergeben wurde. Erkenntnisse dahingehend lägen der Landesregierung allerdings nicht vor, heißt es in der Antwort auf die Kleine Anfrage.

Die Jungen äußerten Selbstmordgedanken

Ellen Könneker vom Flüchtlingsrat Thüringen verurteilt das Vorgehen der Behörden: „In den Umständen der Abschiebung zeigt sich eine völlige Missachtung des Vorrangs des Kindeswohls.“ Der Flüchtlingsrat habe mit einem der beiden Jugendlichen nach der Abschiebung Kontakt aufnehmen können. Dieser habe berichtet, nicht in die Obhut seiner Eltern

Ellen Könneker vom Flüchtlingsrat Thüringen. Foto: Stefanie Bühlchen

gekommen zu sein. Eine offizielle Bestätigung für diese Behauptung fehle allerdings. Besonders dieser Umstand macht Ellen Könneker betroffen. Es sei unbefriedigend, dass die Landesregierung diesbezüglich nichts in Erfahrung gebracht habe.