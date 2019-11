Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (rechts) bei der Verhandlung in Weimar.

Die Thüringer AfD darf weiter vom Verfassungsschutz als Prüffall eingestuft werden. Das entschieden die Verfassungsrichter in Weimar.

AfD scheitert mit Klage gegen Verfassungsschutzchef und Innenminister

Die Thüringer AfD darf weiter vom Verfassungsschutz als Prüffall eingestuft werden. Das entschieden am Mittwoch die Verfassungsrichter in Weimar. Die AfD warf Verfassungsschutzchef Stephan Kramer, sowie Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) eine Verletzung ihrer Neutralitätspflicht sowie einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Rechte der AfD als Partei vor, weil sie die Thüringer AfD öffentlich als Prüffall des Verfassungsschutzes wegen möglicher rechtsextremistischer Tendenzen eingestuft hatte.

Die Partei hatte deswegen eine Klage beim Thüringer Verfassungsgericht eingereicht. Zum Prozess am Mittwoch hatten die Richter die Klage der AfD jedoch abgewiesen.