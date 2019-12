Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Thüringen überdurchschnittlich viel Menschen von Armut betroffen

In Thüringen sind 16,4 Prozent der Menschen von Armut betroffen. Das geht aus dem neuen Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbandes hervor. Damit liegt der Freistaat unter dem Bundesdurchschnitt von 15,5 Prozent. Zudem nahm die Armut in Thüringen von 2017 auf 2018 zu, in Deutschland hingegen ab.

Regionales Schlusslicht in Thüringen ist dem Bericht zufolge Ostthüringen mit einer Armutsquote von 17,8 Prozent, gefolgt von Mittelthüringen (17,1 Prozent) und Nordthüringen (15,1 Prozent). Am besten sieht es in Südthüringen mit einer Quote von 14,2 Prozent aus.

Zudem: Die Kluft zwischen den Wohlstandsregionen und abgehängten Gebieten wachse weiter, so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen. So teilen die Armutsquoten Deutschland in vier Regionen. Nach wie vor ist der Osten ärmer als der Westen, andererseits gehört das Ruhrgebiet zu den bundesweit ärmsten Regionen. Nordrhein-Westfalen ist deshalb das Bundesland mit der höchsten Armutsquote (18,1 Prozent). Die niedrigste Quote hat Bayern mit 11,7 Prozent, gefolgt von Baden-Württemberg mit 11,9 Prozent.

Der Paritätische stützt sich auf Daten vom Statistischen Bundesamt. Bei der Berechnung der Quoten zählt dem Bericht zufolge jede Person als arm, die mit ihrem Einkünften unter 60 Prozent des mittleren Einkommens liegt. Eingerechnet wird das gesamte Nettoeinkommen des Haushalts inklusive Wohngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag oder sonstiger Zuwendungen. Die Armutsschwelle für einen Single betrug 2018 zum Beispiel 1035 Euro, für einen Paarhaushalt mit zwei Kindern unter 14 Jahren 2174 Euro (Alleinerziehende: 1656 Euro).

Anders als andere Untersuchungen, die bei der 60-Prozent-Einkommensschwelle von Armutsgefährdung oder Armutsrisikoquote sprechen, heißt es in diesem Bericht: „Unterhalb der 60-Prozent-Schwelle herrscht aus Sicht des Paritätischen Armut.“ Die Bezeichnung Armutsgefährdung sei eine Beschönigung.