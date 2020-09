Ausländische Fachkräfte sollen für Thüringer Firmen gewonnen werden

Ein Mann aus Somalia, der als Schweißer ausgebildet wurde, arbeitet in einer Firma an einem Stahlsegment (Symbolfoto).

Ohne gezielte Zuwanderung lassen sich die Fachkräfteengpässe in der Thüringer Wirtschaft nicht beheben. Darin waren sich alle Beteiligten der Veranstaltung gestern in Erfurt einig. „Nicht nur im Pflegebereich und im Gesundheitswesen herrscht in Thüringen ein Fachkräftemangel", sagte Arbeitsministerin Heike Werner (Linke).