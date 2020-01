Bilanz der Landeseinsatzzentrale: Himmelfahrt war die härteste Schicht am Polizeinotruf

Jeder vierte Polizeinotruf in Thüringen betrifft einen Verkehrsunfall. Allein 70.000 Anrufer meldeten im Vorjahr unter der 110 verunglückte Fahrzeuge und Verletzte aber auch Störungen oder Behinderungen auf Thüringer Straßen. Weitere 27.000 Mal klingelten die Telefone in der landesweiten Einsatzzentrale der Polizei, weil ein Diebstahl begangen wurde, ein Einbruch oder eine Sachbeschädigung.

Die dritte große Gruppe von Anrufen beinhaltet Ruhestörungen, Streitigkeiten, Verstöße gegen das Jugendgesetz, das Gaststättengesetz sowie das Zivil- oder Ausländerrecht. Das waren etwa 20.000 Notrufe, zeigt die aktuelle Statistik der Landeseinsatzzentrale in Erfurt.

43 Tötungsdelikte und Tausende vermisste Personen

43 Mal wurden Tötungsdelikte gemeldet und 8700 Mal Körperverletzungen. Diese Zahlen haben sich gegenüber 2018 nur leicht erhöht. Die 4622 Notrufe, weil Personen verschwunden sein sollen, sind dagegen eine Steigerung um rund zehn Prozent. Täglich wären das 13 Vermisstenmeldungen.

Seit 2014 treffen in Erfurt alle Thüringer Polizeinotrufe ein. Im Vorjahr waren das immerhin 208.838, rund 7700 mehr als noch vor zwei Jahren. Damit hält der Trend einer leichten aber stetigen Steigerung an. Landesweit lösten die Notrufe 106.000 Polizeieinsätze aus, etwas weniger als noch vor zwei Jahren.

Insgesamt meldet die Polizei für das Vorjahr thüringenweit aber 238.604 Einsätze. Das sind im Durchschnitt etwa 650 pro Tag und deutlich mehr als noch 2018. Allerdings sei für einen Teil dieser Steigerung das im vergangenen Jahr eingeführte Vorgangsbearbeitungsprogramm „ComVor“ sowie das Einsatzleitsystem verantwortlich, erklärt ein Polizeisprecher dieser Zeitung. Einzelne Einsätze würden dadurch noch präziser erfasst.

Himmelfahrt ist der härteste Tag am Notruf

Am intensivsten sind in der Landeseinsatzzentrale die Dienstschichten zu Christi Himmelfahrt und beim Jahreswechsel. Dann glühen an den 14 Arbeitsplätzen die Leitungen. Silvester mussten die Beamtinnen und Beamten zwischen 18 Uhr und dem Mittag am Folgetag insgesamt 997 Anrufe entgegen nehmen und bearbeiten. Noch härter ist seit Jahren die Schicht am „Männertag“: Im Vorjahr wurden 1238 Notrufe registriert. Das sind mehr als doppelt so viele, wie in an normalen Tagen und treibt das System regelmäßig an seine Grenzen.

Jeder Platz an den Telefonen ist aber auch dann besetzt, wenn beispielsweise schwere Unwetter toben, um allen in Not geratenen Hilfe zusagen zu können und denjenigen, die von Straftaten oder Unglücksfällen betroffen sind, die Polizei vorbeizuschicken. Im Normalbetrieb sind sechs bis acht Telefone permanent besetzt, betont eine Polizeisprecherin.

Hunderte Fälle von Missbrauch des Notrufs

Gemessen an der Vielzahl der Anrufe wurden in den Vorjahren nur wenige Anzeigen wegen Notrufmissbrauchs gefertigt. Seit dem Vorjahr werden auch diese Straftaten dann sofort im neuen Vorgangsbearbeitungssystem „ComVor“ erfasst. Insgesamt liegen 413 Anzeigen wegen des Verdachts auf Notrufmissbrauch vor. 276 Tatverdächtige sind bekannt und in 181 Fällen wurde der Anruf zur Beweissicherung gespeichert.

Modernste Computersysteme unterstützen die Beamtinnen und Beamten bei ihren Zwölf-Stunden-Schichten. So sind in den Datenbanken Angaben zu knapp 31.700 Objekten wie Firmen, Lagerhallen, Wohnsiedlungen, historischen Gebäuden oder Museen und Industrieanlagen gespeichert, die sofort aufgerufen werden können. Außerdem hält die Datenbank für schnelle Anrufe knapp 27.700 wichtige Telefonnummern bereit.

Damit die Landeseinsatzzentrale reibungslos arbeiten kann, wurden in den vergangen Jahren die Computer an den Arbeitsplätzen und in den Dienststellen des Landes erneuert. Dieses Jahr sollen die Server des Systems folgen. Die Disponenten können zum Ausgleich einen kleinen Sportraum nutzen. Sie werden aber auch psychologisch betreut und Beamte des Kriseninterventionsteams können jederzeit unterstützend eingreifen, sollte ihre Hilfe erforderlich sein.

