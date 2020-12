Acht weitere Menschen im Kreis Hildburghausen gestorben - Ramelow verteidigt Schul-Lockdown

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Vorgehensweise des Landes im Zusammenhang mit den Massentests an Kindern und Lehrern im Landkreis Hildburghausen verteidigt. Im Kreis Hildburghausen starben innerhalb von 24 Stunden acht Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Der Bürgermeister von Römhild, Heiko Bartholomäus (CDU) hatte der Landesregierung in einer an Ramelow andressierten Email vorgeworfen, unzureichend auf die hohen Inzidenz reagiert und Forderungen aus der Region, Schulen und Kindergärten im Landkreis früher zu schließen, ignoriert zu haben. Darüber hinaus beklagte das Südthüringer Stadtoberhaupt mangelnde Informationsaustausch zwischen Erfurt und den Regionen. Neuigkeiten erfahre man häufig zuerst aus den Medien, was die Kommunikation mit den Bürgern vor Ort zusätzlich erschwere.

In seinem Antwortschreiben, das der Redaktion vorliegt, verweist Bodo Ramelow auf vorausgegangene Gespräche mit dem Landratsamt. „Die Theorie, eine frühere Schließung von Schulen und Kindergärten hätte eine rasch ansteigende Inzidenz, wie wir sie nunmehr im Landkreis Hildburghausen erleben müssen, abbremsen können, darf zum Mindesten in Zweifel gezogen werden. Letztlich bleibt aber die Erkenntnis: Weder Sie noch ich können bei der gegenwärtigen Datenlage unsere jeweiligen Hypothesen verifizieren“, so der Ministerpräsidenten weiter.

Zum Zeitpunkt der Forderung nach früheren Schließungen seien von 6342 Schülerinnen und Schülern an 33 Schulen mit einem Personal von 641 Bediensteten 26 Schülerinnen und Schüler sowie 16 Mitarbeiter in 20 Schulen infiziert gewesen. In den Kindergärten waren in derselben Zeit von 2710 betreuten Kindern sechs infiziert.

Bisher sechs von 900 Corona-Tests positiv

Ramelow: „Die Ist-Zahlen in der in Rede stehenden Woche ließen die beantragten Schul- und Kindergartenschließung kaum verhältnismäßig erscheinen.“ Erst infolge einer fortschreitenden Infektionsdynamik habe man in Abstimmung mit dem Landrat reagieren müssen. Die Antigen-Schnelltest-Strategie der Landesregierung liege dabei nicht in einer Entscheidung der Landesregierung, sondern im Vorschlag des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn begründet.

Die Massentests dauern noch bis zum Freitag. Insgesamt stehen 11.000 Antigen-Schnelltests zur Verfügung. Von bisher 900 Tests waren sechs positiv, zur Verifizierung würden die Betroffenen nun einem PCR-Test unterzogen. In Römhild hatten sich am Dienstag 20 Prozent der infrage kommenden Kinder und Betreuer testen lassen. Positive Nachweise habe es nicht gegeben, sagte Heiko Bartholomäus. Alle negativ Getesteten könnten seit Mittwoch wieder in den Einrichtungen betreut werden.

Die Zahl der infizierten Menschen, die bisher im Landkreis verstorben sind, liegt jetzt bei 19. Der Inzidenzwert sank bis zum Mittwochmorgen auf 457 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Der Kreis hat damit weiterhin mit Abstand den höchsten Wert in Thüringen.

