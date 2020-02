Bodo Ramelow im Interview: „Die permanente Gleichsetzung trifft mich sehr“

Erfurt. Der ehemalige Regierungschef Bodo Ramelow (63) will sich nach dem Wahlfiasko der vergangenen Woche erneut als rot-rot-grüner Kandidat einer Ministerpräsidentenwahl stellen. Allerdings wird der Linke dieses Mal nicht ohne gesicherte Mehrheit antreten. Im Interview spricht er über eigene Fehler, wie er den Übergang in Thüringen gestalten will und mögliche Neuwahlen.

Sie haben nach der Landtagswahl AfD-Abgeordneten einen Brief geschrieben. Was stand drin?

Ich habe mich bemüht, mit jedem Abgeordneten zu kommunizieren und CDU- und FDP-Fraktion ein Gespräch angeboten. Jedem AfD- Abgeordneten habe ich als Abgeordneter einen Brief gesendet. Das habe ich nicht getan, um sie zu überzeugen, mich zu wählen, oder um Vertrauen zu werben. Dem Brief an die AfD-Parlamentarier habe ich Belege beigefügt, die dokumentieren, was von ihren Parteifreunden in der Vergangenheit über mich verbreitet wurde. Das war oft weit unter der Gürtellinie.

Wie gehen Sie mit dieser Provokation der AfD um?

Es geht nicht darum, wie ich damit umgehe. Die AfD ist keine gemäßigte, konservative Partei. Herr Höcke hat sie längst in seinem Sinne umgebaut. Er ist ein Faschist, der sich für das in Thüringen angerichtete Wahlfiasko feiern lässt und vom gärigen Haufen der Union spricht, in den er jede Menge Hefe hineingegeben hat. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Partei, die demokratische Institutionen von innen her zerstören will, weiter an Einfluss gewinnt.

Für manche ist AfD genauso wenig wählbar wie die Linke.

Die permanente Gleichsetzung von Ramelow und Höcke trifft mich sehr. Wenn der CDU-Ministerpräsident des Saarlandes sagt, ich dürfe auf keinen Fall gewählt werden, geht mir das tief ins Mark. Die Ministerpräsidentenkollegen kennen mich doch alle und wissen, wie ich denke.

Bodo Ramelow: „Gleichsetzung trifft mich sehr“. Foto: Sascha Fromm

Sie haben auch Unterstützer in der Union. Der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident und einstige EU-Kommissar Günther Oettinger hat sie einen „feinen Kerl“ und „Sozialdemokrat alter Schule“ genannt.

Ich weiß, dass es auch solche Stimmen gibt. Der ehemalige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) hat mich beispielsweise zu seinem 90. Geburtstag in Dresden nicht nur schriftlich eingeladen, sondern mich angerufen und mich persönlich gebeten, mit ihm in der ersten Reihe zu sitzen. Biedenkopf hat mir gesagt, dass er möchte, dass ich Ministerpräsident bleibe. Und bei seiner Geburtstagsfeier bin ich mit Altbundespräsident Christian Wulff (CDU) und Frau Biedenkopf, die sich bei mir untergehakt hatte, gemeinsam in die Frauenkirche gegangen.

Überlegen Sie manchmal, ob die Linke wirklich die richtige Partei für Sie ist?

Ich bitte Sie, was ist das für eine Frage! Überlegen Sie manchmal, ob Sie Redakteure der richtigen Zeitung sind? Was sind das für Fragen! Ich habe diese Partei mit entstehen lassen. Und zwar in einer Bandbreite, die einen großen Teil des demokratischen Spektrums erfolgreich repräsentiert.

Oettinger findet Sie gut, fremdelt allerdings mit Ihrer Partei, in der er noch „kommunistische Züge“ sieht.

Wir haben eine kommunistische Plattform. Und ich finde, diese Menschen haben ein Recht darauf, ihre Ideen auch zu kommunizieren. Sie sind nur keine Umstürzler und anderseits haben sie auch keinen Einfluss auf unsere Arbeit. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag Hammer und Sichel einpacken und mit denen frühstücken muss.

Sie versuchen eine ernste Frage ins Lächerliche zu ziehen.

Falsch. Ich habe einfach keine Lust, mich ewig distanzieren zu müssen. Da hätte die CDU mit ihrer Werteunion jetzt genug zu tun. Wer ist denn da schlimmer?

Solche Vergleiche bringen uns nicht weiter. Messen Sie mich einfach an meiner Politik. Ich habe in den vergangenen Jahren keine kommunistische Politik gemacht und kein Unrecht verherrlicht. Ich nehme nur das Wort Unrechtsstaat nicht in den Mund und werde dafür von Ihnen kritisiert.

Weil Sie sich damit vom alten rot-rot-grünen Koalitionsvertrag distanzieren, in dem steht, dass die DDR in der Konsequenz ein Unrechtsstaat war.

Ich bin mir an dieser Stelle immer treu. Ich habe den Text im Koalitionsvertrag selbst geschrieben. Dazu stehe ich auch. Ich verstehe, dass die DDR für viele Menschen ein Unrechtsstaat war, ich habe mir die Formulierung nur nicht zu Eigen gemacht und immer begründet, warum.

Weil wir gerade wieder feststellen, was für emotionaler Mensch Sie sind: Was hat Sie eigentlich dazu bewogen, Ihrer Frau bei Facebook und Twitter eine öffentliche Liebeserklärung zu machen?

Meine Frau hat mir geschrieben, das sei völlig übertrieben gewesen. Das ist typisch für sie. Aber wissen Sie, was meine Familie durchmacht, und wie froh ich bin, meine Frau zu haben? In der Zeit, in der alle Welt wild durcheinander redet, gibt es einen Menschen, der sagt, bleib ruhig, lass uns durchatmen. Wer einen so lieben Menschen an seiner Seite hat in einer solchen Phase, der sollte das auch zum Ausdruck bringen.

Haben Sie überlegt, Thüringen zu verlassen und vielleicht nach Italien zu gehen, der Heimat Ihrer Frau? Und Sie hat auch nie gesagt, lass es gut sein mit dem Job?

Nein. Sie erlebt ja auch die gleiche Solidarität, die ich auch erlebe. Aber sie wird auch mit den hässlichen Sachen konfrontiert. Sie wird persönlich auch auf übelste Weise in den sozialen Medien beleidigt. Aber sie weiß, dass ich hier glücklich bin und mein Amt aus Überzeugung mache. Vor acht Jahren hätten wir beinahe ein Häuschen in Italien gekauft. Aber irgendwann hat sie mich angeguckt und gesagt: Du willst nicht. Und ich habe geantwortet: Das stimmt. Damit war die Sache erledigt. Und jetzt sind wir glücklich mit unserem Häuschen am Thüringer Meer.

Woher nehmen Sie Kraft, weiterzumachen?

Neben der familiären Unterstützung ziehe ich sehr viel Kraft aus meinem christlichen Glauben. An der Stelle sind meine Frau und ich übrigens weit auseinander. Sie ist katholisch erzogen, aber Agnostikerin.

Versuchen Sie, persönliche Verletzungen außen vor zu lassen, um politisch voranzukommen?

Erst einmal ist es wichtig, dass ich meine Familie nicht kaputtgehen lasse…

Angriffe auf Wahlkreisbüros und Abgeordnete verurteilt Bodo Ramelow. Foto: Sascha Fromm

… mit Anfeindungen müssen auch andere leben…

Ich habe immer gesagt, und meine Parteivorsitzende übrigens auch: Alle Angriffe auf Wahlkreisbüros oder Privathäuser oder die Abgeordneten selbst sind aufs Schärfste zu verurteilen. Da gibt es keine zwei Meinungen.

Wir versuchen es noch einmal etwas anders formuliert: Wäre es wichtig, Emotionen außen vor zu lassen, um politisch voranzukommen?

Emotionalität sorgt für eine stabile Bindung zwischen meiner Frau und mir, aber für mein politisches Agieren ist Emotionalität kontraproduktiv. Bei aller persönlichen Enttäuschung über Herrn Mohring und Herrn Kemmerich: Meine Hand bleibt ausgestreckt, auch in ihre Richtung. Ich habe eine hohe Verantwortung, dass der Freistaat nicht auseinanderläuft. Kontraproduktiv sind dabei Ratschläge von außen. Das sind nämlich oftmals nur noch Schläge.

Worauf spielen Sie an? Die von FDP-Chef Christian Lindner ins Spiel gebrachte Expertenregierung?

Zum Beispiel. Das macht keinen Sinn. Eine einzelne Person kann es nicht richten. Wir brauchen zügig eine handlungsfähige Regierung. Wir haben aktuell einen Haushalt für dieses Jahr, weil meine Finanzministerin sich gegen mich durchgesetzt und mich überzeugt hat. Herr Mohring hat seinerzeit davon gesprochen, das sei verfassungswidrig. Heute sind alle dankbar, weil sie Planungssicherheit haben. Ohne Haushalt 2020 wäre die Situation weitaus katastrophaler.

Sind Sie für Neuwahlen?

Ich würde davon wahrscheinlich mit Blick auf meine persönlichen Beliebtheitswerte und die Werte meiner Partei profitieren. Aber so dürfen wir die Sache nicht angehen. Mit allen Fristen, die zu beachten sind, hätten wir frühestens in 150 Tagen eine neue Regierung. Das können wir uns schlicht nicht leisten. Angesichts des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Kemmerich können wir froh sein, dass die rot-rot-grünen Staatssekretäre so ein eingespielten Team sind. De facto führen sie zurzeit den Freistaat. Damit Sie mich nicht falsch verstehen: Ich versperre mich nicht. Nur: Wer jetzt kopflos auf Neuwahlen setzt, nimmt in Kauf, dass diese Wahlen für nichtig erklärt werden. Wie schwierig die jetzige Lage ohne Minister ist, wird sich unter Umständen nächste Woche im Bundesrat zeigen, wenn womöglich die Thüringer Bänke unbesetzt bleiben.

Wegen der Hängepartie beim Paritätsgesetz?

Genau. Rot-Rot-Grün hat dieses Gesetz in der vergangenen Legislaturperiode verabschiedet. Es sieht vor, dass die Wahllisten der Partei abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt werden. CDU und AfD beklagen das Gesetz vor dem Verfassungsgericht. Die FDP hat jetzt einen Antrag auf Aufhebung des Gesetzes gestellt. In dieser Situation wird das Verfassungsgericht zunächst nichts entscheiden. Das heißt, ob unsere Wahllisten rechtlich Bestand haben, ist vollkommen ungewiss.

Wie wollen Sie dieses Problem lösen?

Als Ministerpräsident würde ich vorschlagen, das Inkrafttreten des Parität-Gesetzes einige Jahre zu verschieben oder einfach für diese Wahl auszusetzen.

Sie stehen als Ministerpräsident bereit. War es ein Fehler, dass Sie bei der vergangenen Wahl nicht für die nötigen Mehrheiten gesorgt haben? Sie wussten doch, dass Rot-Rot-Grün vier Stimmen fehlen.

Politisch habe ich mit meiner Ankündigung, bis Ende Februar antreten zu wollen, alle unter Druck gesetzt – inklusive meiner eigenen Partei. Während dieser Zeit habe ich ununterbrochen mit Herrn Mohring verhandelt. Am 23. Dezember das erste Mal, unter Beteiligung des ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten Dieter Althaus, der exzellent vorbereitet war. Damals haben wir auch darüber gesprochen, dass sich CDU-Abgeordnete enthalten könnten. Wenn das vier Abgeordnete gemacht hätten, wäre der dritte Wahlgang überhaupt kein Problem gewesen.

Dennoch, waren Sie naiv?

Einige in meiner Fraktion haben gesagt, dass es so enden könnte. Aber solche Szenarien habe ich alle als absurd zurückgewiesen. Natürlich können Sie jetzt sagen, ich sei naiv gewesen. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass Kemmerich gemeinsame Sache mit der AfD macht. Auch wenn er am Abend vor der Wahl den SPD-Ministern angeboten hat, sie zu übernehmen.

Es gibt keine Beweise für Absprachen zwischen FDP und AfD. Aber Sie sind davon überzeugt, dass es welche gab?

Natürlich. Es ist doch unsinnig, wenn Herr Lindner sich hinstellt und sagt, Herr Kemmerich sei von der Situation übermannt gewesen. Am Abend vor der Wahl hat Kemmerich den SPD-Ministern doch schon angeboten, sie zu übernehmen. So jemand ist doch nicht am nächsten Tag überrascht, plötzlich als Ministerpräsident gewählt zu sein.

Sie haben doch auch mit der FDP-Fraktion am Tag der Wahl gesprochen.

Und ich hatte dabei nicht den Eindruck, dass sie einen Coup mit der AfD landen wollen. Auf dem Weg zum dritten Wahlgang kam Kemmerich sogar noch an meinem Platz vorbei und habe zu ihm gesagt, ich fände es respektabel, dass er antritt. Ich hatte dabei jedoch die Situation von 2009 vor Augen. Damals bin ich im dritten Wahlgang angetreten, um der CDU-Ministerpräsidentin ins Amt zu verhelfen. Sie war zuvor zweimal durchgefallen – trotz einer eigenen Mehrheit von CDU und SPD.

Das Vertrauensverhältnis ist also nachhaltig gestört. Aber sollten Sie gewählt werden, müsste man auch Ihnen vertrauen, dass Sie anschließend Neuwahlen einleiten, oder?

Ich bin bereit, verbindliche Vereinbarungen zu schließen, damit es daran keinen Zweifel gibt. Darin könnte es auch um den nächsten Haushalt gehen und das besagte Paritätsgesetz. Das Land muss mit einer Regierung wieder in die Lage versetzt werden, ordentlich zu arbeiten, damit etwa auch Lehrer und Polizisten eingestellt werden können. Aber in Berlin wird ja jetzt bereits wieder versucht, Zweifel an meinen Absichten aufkommen zu lassen. Sie wollen das Land offenbar weiter destabilisieren.

Wen meinen Sie?

Was FDP-Chef Christian Lindner wieder abgezogen hat, ist doch unerträglich. Er sollte einfach mal aufhören, aus der Parteizentrale heraus über Thüringen zu reden. Ich finde seine Äußerungen ehrabschneidend. Er sollte seine eigenen Hausaufgaben machen. Auch der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Reiner Haseloff sollte Empfehlungen, mich nicht zu wählen, einfach sein lassen. Ich mische mich umgekehrt auch nicht in die Angelegenheiten meines Nachbarlandes ein.

Bodo Ramelow: „Christian Lindner sollte einfach mal aufhören, aus der Parteizentrale heraus über Thüringen zu reden“. Foto: Sascha Fromm

Wie sicher können Sie denn sein, gewählt zu werden? Auch wenn mit CDU und FDP Einigung über Enthaltungen hergestellt werden: Die Wahlen sind ja geheim.

Alle müssen mit sich klären, wie viel staatspolitische Verantwortung sie übernehmen wollen. Landtagsabgeordnete sind ihrem Gewissen verpflichtet und nicht ihren Parteizentralen. Es gibt dabei ein Ziel: Die Stimmen der AfD müssen schlicht irrelevant sein.

Ihre Landes- und Fraktionsvorsitzende hat vorgeschlagen, dass sich Hilfe durch die AfD ausschließen ließe, wenn die Stimmen dokumentiert würden. Was halten Sie davon?

Gar nichts. Das wäre verfassungsrechtlich falsch. Das wäre der Bruch des Wahlgeheimnisses. Damit wäre eine Wahl nichtig. Es ging Frau Hennig-Wellsow nicht darum, den Stimmzettel zu dokumentieren. Es ging darum, dass vor der Wahl dokumentiert werden sollte, dass es im ersten Wahlgang eine ausreichende Mehrheit für mich gibt, die deutlich macht, dass die 22 Stimmen der AfD egal sind.

Sind Sie noch in Kontakt mit Mohring und Kemmerich?

Ich kommuniziere mit Herrn Mohring. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Zu Herrn Kemmerich habe ich keinen Kontakt.

Können Sie sich auch vorstellen, eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung, wie Sie es eigentlich geplant hatten, über die ganze Wahlperiode durchzuziehen?

Es ist doch so: Die SPD ruft immer lauter nach Neuwahlen, die Grünen rufen immer leiser: jetzt nicht, und die CDU sagt vor lauter Schreck gar nichts mehr. Es ist nicht mein Ziel, dass wir jetzt die kommenden vier oder fünf Jahre einfach so weiter machen. Wenn CDU, FDP und Rot-Rot-Grün vereinbaren, dass sich der Landtag mit dem Haushaltsbeschluss 2021 auflöst, ist das der beste Weg. Darüber können wir am Montag reden.