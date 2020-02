„Bürger für Thüringen“ kritisieren geplante Wahl Ramelows und vorzeitige Neuwahlen

Das neu gegründete Bündnis „Bürger für Thüringen“ hat am Samstagnachmittag gegen die geplante Wahl des Linke-Abgeordneten und ehemaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow zum Regierungschef protestiert.

Statt 1000 kamen 150 Teilnehmer

Zu einer Kundgebung auf dem Erfurter Anger kamen nach Schätzungen der Polizei etwa 150 Menschen. Sie stand unter dem Motto „Für ein freiheitliches und demokratisches Thüringen“. Angemeldet waren 1000 Teilnehmer. Die Linke gehöre ebenso wenig zur bürgerlichen, demokratischen Mitte wie die AfD, hieß es. Beide hätten ihren Teil dazu beigetragen, dass die Mitte der Gesellschaft von den politischen Rändern erdrückt werde.

Um die nach der Wahl des FDP-Vorsitzenden Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten eingetretene Regierungskrise zu beenden, hatten Linke, SPD und Grüne am Freitagabend mit der CDU einen Kompromiss ausgehandelt. Dieser wurde harsch kritisiert. „Mit diesen SED-Nachfolgern darf man keine Geschäfte machen“, rief der parteilose frühere Sozialdemokrat Stefan Sandmann. Die Rechtsstaatlichkeit sei durch Rot-Rot-Grün geschwächt worden.

Linke, SPD und Grüne hatten sich mit der CDU auf eine Ministerpräsidentenwahl am 4. März geeinigt. Ein neues Parlaments soll am 25. April 2021 gewählt werden. Bis dahin soll es eine verbindliche Zusammenarbeit bei Projekten geben.

Nach 15 Jahren aus CDU ausgetreten

„Neuwahlen brauchen wir nicht. Die Bürger haben ihre Meinung in den Wahlen klar geäußert“, sagte Marco Fischer. Die Lösung bestehe in der Wahl eines „mehrheitsfähigen Ministerpräsidenten“, mit dem Ziel einer Minderheits- oder Expertenregierung, welche Projekte und Beschlüsse auf den Weg bringen könne. „Dazu brauchen wir keine Koalitionen“, zeigte sich der 46-Jährige überzeugt. Fischer gab bekannt, dass er nach 15 Jahren in der CDU am Samstagmorgen aus der Partei ausgetreten sei.

Schon 2014 gegen R2G demonstriert

Clarsen Ratz, früher CDU- und jetzt FDP-Mitglied, betonte, es könne nur ein klares Nein zur Wahl Ramelows geben. Die Botschaft sei, dass man sich weder von rechts noch von links vereinnahmen lasse. Aber: „Die Mitte hat Angst, auf die Straße zu gehen und Gesicht zu zeigen“, bedauerte er. Neben Sandmann und Fischer war Ratz einer der Initiatoren der Kundgebung. Bereits 2014 hatte er gemeinsam mit Sandmann eine Großdemonstration gegen die Wahl Ramelows organisiert.

Die Wahl Kemmerichs auch mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten hatte bundesweite Kritik hervorgerufen. Auch nachdem der Liberale zurückgetreten war und jetzt nur noch geschäftsführend im Amt ist, war es zu Protesten gekommen. Vor einer Woche hatten sich Tausende Menschen auf dem Erfurter Domplatz versammelt. Dass sich Kemmerich als bürgerlicher Kandidat gezwungen sah, mangels Alternativen anzutreten, sei bedenklich, sagte Fischer.

