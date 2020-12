Die Bundeswehr ist in Thüringen bereits in zwei Krankenhäusern und sechs Pflegeheimen im Einsatz. (Symbolbild)

Bundeswehr hilft in Thüringer Krankenhäusern und Pflegeheimen

Um das Gesundheitssystem in Thüringen zu entlasten, ist die Bundeswehr bereits in zwei Krankenhäusern und sechs Pflegeheimen im Einsatz. Das sagte Sozialministerin Heike Werner (Linke) dieser Zeitung. Dort gehe es zwar noch vor allem um logistische Hilfe und die Essensversorgung, erklärte sie. „Aber die Maßnahme zeigt, wie schwierig die Lage ist." Kliniken und Heime befänden sich zunehmend an der Belastungsgrenze.