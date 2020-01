CDU Erfurt wählt Nachfolger von Marion Walsmann

Der 60-jährige Wolfgang Weisskopf und der 34-jährige Niklas Waßmann treten bei der Wahl zum neuen CDU-Kreisvorsitzenden an. Marion Walsmann, die seit 1995 die Erfurter CDU geführt hat, hatte im Herbst ihren Verzicht auf eine weitere Amtszeit erklärt. Die Mitglieder des Kreisverbandes stimmen beim Parteitag am Samstag in den Tagungsräumen an der Eislebener Straße über den neuen Vorsitzenden ab.

Die Wahl wird als richtungsweisend für den künftigen Weg der CDU empfunden. Auch wenn nicht alle Partei-Mitglieder die Wahrnehmung teilen, die Wahl sei eine Entscheidung zwischen zwei Generationen oder ein Grabenkampf zwischen zwei politischen Lagern, unterscheiden sich die beiden Kontrahenten doch in jedem Fall in ihren Ansichten und in ihrem Stil.

Wolfgang Weisskopf Foto: CDU

Wolfgang Weisskopf sieht sich in der Rolle des Vereiners, der die innerparteilichen Strömungen nach Jahren der Grabenkämpfe zu einem Fluss zusammenführen möchte. Liberale, Konservative und Christlich-Soziale sollen nach außen mit einer Stimme sprechen. Diese Stimme soll den Klang traditioneller CDU-Werte haben und das Profil der Partei schärfen.

Von der CDU-Stadtpolitik erwartet Weisskopf klarere Worte der Kritik gegenüber der politischen Konkurrenz und der Verwaltung. Als stärkste Fraktion im Stadtrat müsse die CDU zwar Verantwortung übernehmen und dürfe nicht Vorschläge aus Prinzip blockieren. Doch dürften keine Kompromisse um der Kompromisse willen geschlossen werden. „Es gibt eine Grenze, wo es keine CDU-Politik mehr ist“, sagt er. Positionen müssten „voraussehbarer“ werden.

Ohne Namen zu nennen, stichelt er in seinem Bewerbungsschreiben gegen den Einfluss von „Polittechnokraten“ und Berufspolitikern. Dabei meint er aber wohl eher jene Stadträte, die in ihrem Ehrenamt besonders engagiert sind und von denen Weisskopf vermutet, dass sie eine Karriere als Berufspolitiker anstreben. Er selbst, der nicht in den Stadtrat gewählt wurde und auch an der Nominierung zum Landtagskandidaten scheiterte, habe solche Ambitionen nicht mehr. Als Anwalt mit eigener Kanzlei habe er zudem Zeit, sich um die Belange der Partei zu kümmern.

Niklas Waßmann Foto: CDU

Niklas Waßmann hingegen präsentiert sich als Erneuerer. Der Stadtrat strebt nach den CDU-Wahlniederlagen der letzten Jahre einen „Aufbruch auf Augenhöhe“ an. „Dafür kann ich sorgen“, sagt er. Positionen und Grundsatzfragen sollten zum Beispiel deutlich mehr mit der Basis diskutiert und teils auch durch Mitgliederbefragungen entschieden werden.

In der Stadtpolitik sieht Waßmann die CDU als „Ideenmotor“. Die mit zehn Stadträten stärkste Fraktion im Stadtrat dürfe sich der mit diesem Ergebnis verbundenen Verantwortung nicht entziehen. „Aber ich sehe uns nicht in der Funktion, immer für eine Mehrheit sorgen zu müssen“, meint er. Waßmann arbeitet beim Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft in der Fachkräftegewinnung. Seine Kandidatur erfolgte relativ kurzfristig, als Vize-Kreischef Jürgen Kasper seine Kandidatur aus persönlichen Gründen zurückzog.

In den Inhalten unterscheiden sich die beiden Kandidaten in Teilbereichen. Beide betonen den Kampf gegen die Kriminalität. Weisskopf tritt darüber hinaus etwa für Haushaltsdisziplin oder eine auf Neubauten ausgerichtete Wohnungspolitik ein. Waßmann möchte zum Beispiel Projekte gegen die Einsamkeit im Alter und die Ortsteile befördern.

Marion Walsmann indes soll der Erfurter CDU als Ehrenvorsitzende ohne Stimmrecht im Vorstand erhalten bleiben. So lautet zumindest ein Antrag für den Parteitag.