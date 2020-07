Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer CDU-Spitze gegen Frauenquote - Mohring ist dafür

Der geschäftsführende Vorsitzende der Thüringer CDU, Christian Hirte, lehnt die geplante Frauenquote innerhalb seiner Partei ab. Er sehe das Vorhaben kritisch, sagte der Bundestagsabgeordnete unserer Zeitung. Er bemühe sich an der Basis „seit Jahren mit beschränkten Erfolgen um mehr Frauen“. Auch die gemischte Liste für die Landtagswahl im vergangenen Oktober habe am Ende nicht die erwünschten Ergebnisse gehabt.

Ähnlich äußerte sich CDU-Landtagsfraktionschef Mario Voigt. Er setze auf Freiwilligkeit, sagte er unserer Zeitung. „Mit einer Bundeskanzlerin, einer Bundesvorsitzenden und guten Kandidatinnen für den neuen Landesvorstand in Thüringen müssen wir uns nichts vormachen lassen.“

Zu wenige Frauen in der CDU

Kritik übte auch die Landtagsabgeordnete Beate Meißner, die als Generalsekretärin der Landespartei kandidiert. Die Quote löse das eigentliche Problem nicht, sagte sie auf Anfrage. „Es gibt zu wenige Frauen in der CDU, und wir sollten uns fragen, warum das so ist.“ Um attraktiver für Frauen zu sein, seien eher familienfreundlichere Veranstaltungszeiten nötig. Ansonsten müsse so wie bei Männern „Qualität vor Quote“ gelten.

Zuvor hatte die Struktur- und Satzungskommission der Bundespartei eine Anhebung der Quote für Vorstandswahlen ab der Kreisebene vorgeschlagen. Sie soll schrittweise bis 2025 auf 50 Prozent steigen. Allerdings müssen noch der Bundesvorstand und die Delegierten des Bundesparteitags im Dezember zustimmen.

Der frühere CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring verteidigte als Mitglied der Kommission den Vorschlag. „Ich finde ihn gut“, sagte er am Mittwoch im Deutschlandfunk. Denn damit entscheide seine Partei selbstbestimmt, wie sie mehr Frauen in Verantwortung bringe. Allerdings muss sich laut Mohring in kleineren Verbänden zeigen, wie lebensnah der Kompromiss am Ende sei, da es dort oft an ausreichenden Kandidatinnen fehle.

