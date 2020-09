Dämpfer für Nordhausen: Doch weniger Geld aus Corona-Hilfspaket

Einen harten Schlag für die Stadtkasse musste jetzt das Nordhäuser Rathaus hinnehmen: Die im Frühsommer vom Land erhaltenen 2,5 Millionen Euro an Ausgleichszahlungen auf Mindererträge bei der Gewerbesteuer aus dem Corona-Hilfspaket müssen laut Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) nach einer neuen Berechnungsgrundlage in Erfurt zurückgezahlt werden. Das könne zwar auch später geschehen. Dann sei aber auch ein Verwahrgeld von 40.000 Euro zusätzlich nötig. „Ich zahle also sofort zurück. Das Verwahrgeld könne wir sparen.“ Die Haushaltssperre könne daher auch weiterhin nicht ausgesetzt werden. Die gute Nachricht des Stadtchefs: Zumindest habe sich diese Sperre als gute Entscheidung erwiesen. „Wir sind weiter handlungsfähig.“