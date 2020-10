Datenschutzbeauftragter prüft unberechtigte Abfragen im Polizeisystem

Der Thüringer Datenschutzbeauftragte hat im Vorjahr Bußgelder in Höhe von 28.000 Euro verhängt. Allein in einem Verfahren betrage die Summe rund 10.000 Euro, sagt Lutz Hasse am Donnerstag in Erfurt. Vergangenes Jahr erreichten seine Behörde 667 Beschwerden und 159 Meldungen über Datenschutzpannen. Darunter befinden sich auch unberechtigter Abfragen persönlicher Daten in Thüringer Polizeicomputern.

Diese Abfragen würden zunehmen, betont der Experte. Derzeit liege deren Zahl im zweistelligen Bereich. Erkenntnisse, dass Straftaten mit den Daten begangen wurden, habe er nicht. Hinweise auf die Datenschutz-Verstöße bei der Polizei kämen von der Staatsanwaltschaft aber auch von Bürgen, die sich wundern, weil andere spezielle Kenntnisse über ihre persönliche Daten hätten. Datenschutzbeauftragter: Immer mehr Polizisten rufen privat Daten ab Als Beispiel für dienstlich nicht notwendige Abfragen nennt Hasse: „Etwas über einen neuen Lebenspartner in Erfahrung bringen zu wollen.“ Werde nachgewiesen, dass eine Abfrage unberechtigt war, habe das ein Bußgeld zur Folge und den Beamten drohen Disziplinarverfahren. Wachsendes Interesse an Datenschutz Das Interesse am Datenschutz wächst stetig. Allein dieses Jahr werden rund 22.700 Briefe, Hinweise, Anfragen oder Anzeigen von der Behörde erwartet. Im Vorjahr waren es 20.500 und vorn zwei Jahren 22.000. „Wir gehen bei der Bearbeitung ganz schön in die Knie“, kommentiert er die Entwicklung. Die in den vergangenen beiden Jahren verhängten Bußgelder stiegen von 5415 auf 28.340 Euro. Wurden 2018 insgesamt 64 Bußgeldverfahren eingeleitet, waren es vergangenes Jahr bereits 103. Dieser Trend zeig sich auch bei den Meldungen zu Datenpannen, beispielsweise wenn Laptops abhandengekommen oder Akten verschwunden sind. Unternehmen oder Behörden sind laut Europäischer Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verpflichtet, diese Pannen anzuzeigen. Die 2018 in Kraft getretene DSGVO regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten etwa bei Unternehmen, Organisationen oder Vereinen.