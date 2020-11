Die Staatsanwaltschaft Erfurt will offiziell gegen den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow ermitteln. Es geht um den Verdacht der Beleidigung. Wie die Behörde dieser Zeitung bestätigte, hat sie beim Landtag den Antrag eingereicht, die parlamentarische Immunität des Linke-Abgeordneten aufzuheben. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Worum geht es?

Am 17. Juli dieses Jahres debattierte der Landtag darüber, wie mit den Akten zum „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU) umzugehen sei, wobei es auch über die mutmaßliche Nähe der AfD zu Rechtsextremisten und eine mögliche Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz ging. In seiner Rede sprach der AfD-Politiker Stefan Möller Ministerpräsident Bodo Ramelow auf dessen frühere Kontrolle durch den Nachrichtendienst an: „Wer da schon alles Tolles beobachtet wurde, nicht wahr, Herr Ramelow?“

Daraufhin zeigte der Regierungschef dem Abgeordneten den Mittelfinger und rief „widerlicher Drecksack“ . Später bestätigte der Linke seine Aussage im MDR-Fernsehen: „Es gehört sich nicht, im Parlament so was zu sagen, was ich gesagt habe, aber ich wiederhole es. Herr Möller ist mit dem, was er gerade im Parlament gemacht hat, aus meiner Sicht ein widerlicher Drecksack.“

Warum wurde die Staatsanwaltschaft tätig?

Einen guten Monat nach dem Vorfall erstattete Möller Strafanzeige wegen Beleidigung und „aller in Betracht kommenden Delikte“. Daraufhin eröffnete die Behörde die übliche Prüfung, ob ein Anfangsverdacht vorliegt, der die Aufnahme von Ermittlungen rechtfertigen könnte. Für eine solche Prüfung durften ausschließlich öffentlich zugängliche Quellen genutzt werden. Im November fiel die Entscheidung, dass diese Informationen ausreichen, um ein offizielles Verfahren gegen Ramelow einzuleiten – das allerdings in diesem Fall bislang nicht beginnen konnte.

Warum?

Ramelow ist neben seinem Regierungsamt noch Abgeordneter des Landtags und dank dieses Mandats vor Strafverfolgung geschützt. Die in Artikel 55 der Landesverfassung festgeschriebene Immunität soll Parlamentarier davor bewahren, dass staatliche Behörden mittels politischer motivierter Ermittlungen Druck auf sie ausüben. Die Immunität kann nur der Landtag selbst aufheben, wobei er sich dabei traditionell durch den Justizausschuss vertreten lässt.

Im Fall Ramelow ist der entsprechende Antrag der Staatsanwaltschaft über das Justizministerium bereits bei Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) eingetroffen. Der Ausschuss wird wahrscheinlich auf seiner nächsten Sitzung am 4. Dezember eine Entscheidung treffen.

Wie wird sie ausfallen?

In aller Regel gibt der Landtag durch den Ausschuss den Ermittlungsersuchen von Strafverfolgungsbehörden statt. Ramelow selbst hat angekündigt, seine Abgeordnetenkollegen zu bitten, den Weg für das Verfahren frei zu machen. Delikat in diesem Fall: Anzeigeerstatter Möller, im Hauptberuf Rechtsanwalt, ist Vorsitzender des Justizausschusses. Auf Nachfrage, ob er sich vor der Sitzung für befangen erklären werde, antwortete er: „Ich denke darüber nach.“

Was würde ermittelt?

Zum Vorfall selbst gibt es eher wenig zu ermitteln. Es existieren Bild- und Tonaufnahmen der Landtagssitzung, zudem hat der Ministerpräsident den Vorgang vollumfänglich eingeräumt. Wahrscheinlich würden wohl trotzdem mindestens Ramelow und Möller angehört.

Am Ende geht es aber vor allem um die strafrechtliche Bewertung. Dabei ist nicht bloß zu erörtern, ob „widerlicher Drecksack“ und das Zeigen des Mittelfingers den Tatbestand der Beleidigung erfüllen. Denn wieder greift Artikel 55 der Landesverfassung, in dem den Abgeordneten des Landtags neben der Immunität auch die sogenannte Indemnität zugesichert wird.

Wörtlich heißt es dort: „Abgeordnete dürfen zu keiner Zeit wegen ihrer Abstimmung oder wegen einer Äußerung, die sie im Landtag, in einem seiner Ausschüsse oder sonst in Ausübung ihres Mandats getan haben, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Landtags zur Verantwortung gezogen werden.“ Dies gelte aber „nicht für verleumderische Beleidigungen“. Heikel für Ramelow ist zudem: Als er Möller einen „Drecksack“ nannte, saß er auf der Regierungsbank, auf dem Platz des Ministerpräsidenten. Er sprach also nicht zuerst als Abgeordneter. Eine zentrale Frage lautet deshalb, ob ihn damit noch die Indemnität schützt. Auch die Frage, in welcher Funktion er das MDR-Interview gab, dürfte eine Rolle spielen.

Welche Strafe kann Ramelow theoretisch drohen?

Paragraf 185 des Strafgesetzbuches besagt: „Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Beleidigung mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Schlimmstenfalls droht also Ramelow ein Jahr Haft, die mangels Vorstrafen auf Bewährung ausgesetzt würde.

Und bestenfalls?

Im besten Fall für Ramelow wird das Verfahren eingestellt, weil sich der Verdacht schlicht nicht bestätigt. Möglich ist auch eine Einstellung nach Paragraf 153 der Strafprozessordnung, „wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre und kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht“. Das Verfahren kann auch gemäß Paragraf 153a gegen Auflagen wie etwa einer Geldzahlung beendet werden.

Die Zwischenstufe zwischen der Einstellung des Verfahrens und einer Anklage wäre ein richterlich bestätigter Strafbefehl, verbunden mit einer Geldstrafe. Falls Ramelow dem Befehl widerspräche, käme es zum Prozess.