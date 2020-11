Erwachsene sind Impfmuffel – Quoten in Ostdeutschland höher als im Westen

Erwachsene in Deutschland lassen sich nicht gern impfen. Das geht aus einer Analyse der allgemeinen Impfquoten hervor, über die das Robert-Koch-Institut (RKI) im aktuellen Epidemiologischen Bulletin (47/2020) berichtet. Demnach waren die Quoten in den vergangenen Jahren enttäuschend niedrig. Sogar bei Diphtherie- und Tetanus sorge nur jeder zweite Erwachsene in Deutschland alle zehn Jahre für ausreichenden Schutz.

Impfquoten in den ostdeutschen Bundesländern sind höher als im Westen Allerdings stechen dabei die Impfquoten in den ostdeutschen Bundesländern in nahezu allen untersuchten Gesundheitsfeldern deutlich hervor. Bei der Grippeschutzimpfung liegen sie zwischen 62 Prozent in Sachsen-Anhalt und 53 Prozent in Thüringen. Schlusslichter sind Bayern und Baden-Württemberg mit 28 und 24 Prozent. Nicht minder erheblich sind die Unterschiede bei Impfungen gegen Pneumokokken, Diphtherie oder Tetanus. Beim Schutz gegen FSME ist Thüringen bundesweit sogar mit einer Impfquote von 30 Prozent führend, gefolgt von Bayern mit 20 Prozent. Am niedrigsten liegen die Impfquoten beim Masernschutz mit durchgängig unter zwei Prozent. Thüringen bildet hier mit 0,6 Prozent das Schlusslicht. Empfohlen werde die Impfung für alle nach 1970 Geborenen ohne Schutz, da die meisten Masernfälle inzwischen bei Erwachsenen auftreten. 2019 ließen sich 1,1 Prozent der Erwachsenen impfen, in den Jahren zuvor waren es knapp zehn Prozent. Ziel einer Grippe-Impfquote von 75 Prozent bei Senioren werde aber weiterhin verfehlt Erstmals berichtet das RKI damit zu Impfquoten aller für Erwachsene empfohlenen Impfungen. Mit steigendem Alter wachse die Anfälligkeit für bestimmte Infektionserkrankungen und das damit einhergehende Komplikationsrisiko. Bei der Inanspruchnahme der Influenza-Impfung halte zwar der Anstieg an, das Ziel einer Impfquote von 75 Prozent bei Senioren werde aber weiterhin verfehlt. Insgesamt sind die Influenza-Impfquoten immer noch auf einem niedrigen Niveau, insbesondere bei Schwangeren. Das könnte Sie auch interessieren: Erste Grippe-Fälle in Thüringen registriert

