Grüne: Nahverkehr für Schüler soll kostenlos werden

Thüringens Schüler sollen nach dem Willen der Grünen künftig kostenlos mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein können. Diese Forderung sei Teil einer Mobilitätsgarantie, die die Grünen erneut in ihr Landtagswahlprogramm aufnehmen wollen, sagte Landessprecherin Ann-Sophie Bohm am Dienstag in Erfurt.

Ziel sei, dass jeder Ort in Thüringen in der Zeit zwischen 5.00 und 22.00 Uhr alle zwei Stunden mit einem Bus oder einem Rufbus erreichbar sei. Ein Tagesticket durch Thüringen solle zwei Euro kosten. Nach einer Untersuchung würden für die Mobilitätsgarantie pro Jahr 30 Millionen Euro aus der Landeskasse gebraucht.

