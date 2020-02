Henning-Wellsow: CDU-Strategie ist an ihr Ende gekommen

Erfurt. Susanne Hennig-Wellsow (Linke) begrüßt den Verzicht der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer auf eine eigene Kanzlerkandidatur. Die Strategie der CDU, AfD und Linke immer in einen Topf zu werfen, sei völlig an ihr Ende gekommen.

Linke-Landes- und Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow hat den angekündigten Rücktritt der CDU-Bundesvorsitzenden begrüßt. „Ich glaube der Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer zeigt, dass die Strategie der CDU, AfD und Linke immer in einen Topf zu werfen, völlig an ihr Ende gekommen ist“, sagte sie kurz vor der Beginn der Fraktionssitzung in Erfurt. Der Schritt sei insofern „konsequent“.

Es gehe jetzt darum, mit anderen Demokraten im Parlament zu Mehrheiten für eine Wahl von Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten zu kommen. Man wolle für Thüringen relativ zügig wieder stabile Verhältnisse schaffen und die Regierbarkeit herstellen.

Auf die Frage, ob sie durch den Rücktritt Kramp-Karrenbauers die Chancen steigen sieht, dass Ramelow auch mit CDU-Stimmen bei der Ministerpräsidentenwahl rechnen könne, sagte Hennig-Wellsow klar und deutlich: „ja.“

