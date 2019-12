Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Henry Pasenow führt Südharzer CDU

Henry Pasenow hat von Christoph Zyrus den Vorsitz der Südharzer CDU übernommen. Beim jüngsten Kreisparteitag konnte der 41-Jährige 93,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Gegenkandidaten gab es nicht.

Carolin Gerbothe wurde als Stellvertreterin wiedergewählt, neu auf den Vize-Posten sind Stefan Nüßle und Jeanette Goedecke.

Pasenow kündigt einen „kooperativ-integrativen“ Führungsstil an: „Ich sehe mich in der Rolle des Moderators.“ Sein Ziel: Binnen der nächsten zwei Jahre wieder einen Zuwachs bei den Mitgliederzahlen zu erreichen. Zurzeit haben rund 470 Südharzer ein CDU-Parteibuch.

Die CDU stehe vor „herausfordernden Zeiten“, so Pasenow angesichts der Vielzahl an Parteien auch in den Kommunalparlamenten: „Es wird immer schwieriger, Mehrheiten zu organisieren.“ Nach dem Profil der Partei gefragt, spricht Pasenow von „viel Erfahrung, die sich mit viel Offenheit für Neues verbindet“.

Henry Pasenow selbst war seit Ende 2017 Vize-Kreischef. Ein Vierteljahr später kündigte der Wernaer seine Kandidatur bei der Ellricher Bürgermeisterwahl an. Zwar war er zuvor politisch kaum in Erscheinung getreten, gleichwohl fegte er Matthias Ehrhold (SPD) mit 54 Prozent aus dem Amt. Er hängte den Job beim Medizinischen Dienst der Krankenkassen in Weimar an den Nagel, zog ins Ellricher Rathaus ein.

Während die CDU bei der Kreistags- wie auch bei der Nordhäuser Stadtratswahl diesen Mai Verluste von rund neun Prozent hinnehmen musste, hielt sich das Minus mit 2,6 Prozent der Ellricher CDU in Grenzen.

Pasenow steht an der Spitze einer CDU, die auch bei der Landtagswahl scheiterte: Nachdem sich Birgit Keller (Linke) mit dem Bonus einer Ministerin gegen Youngster Carolin Gerbothe im Kampf ums Direktmandat im Kreisgebiet durchgesetzt hatte, Steffen Iffland in der Stadt auch nicht gegen Katja Mitteldorf (Linke) ankam, steht die Union nun erstmals seit 1990 ohne Direktmandat da.