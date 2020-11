Inzidenz im Kreis Hildburghausen steigt auf über 600 - Bürgermeister warnt nach Protesten

Nach dem Protest mehrerer hundert Menschen im Corona-Hotspot-Landkreis Hildburghausen hat der Bürgermeister der Kreisstadt dazu aufgerufen, die Ausgangsbeschränkungen zu beachten. Rund 400 Menschen hatten sich am Mittwochabend in Hildburghausen versammelt. Die Polizei zerstreute die Ansammlung auch mit Hilfe von Pfefferspray. Nach Polizeiangaben gab es zahlreiche Verstöße Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

«Wenn die Fallzahlen dadurch weiter hoch gehen, waren die ganzen Gegenmaßnahmen umsonst», sagte Rathauschef Tilo Kummer (Linke) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. “Wir bekommen Probleme, das Lebensnotwendige zu organisieren, wenn die Infektionszahlen weiter steigen.“ Er verwies darauf, dass es auch Corona-Fälle bei Rettungsdiensten und Feuerwehren gebe.

Nach Demo: Ramelow appelliert an Menschen im Corona-Hotspot-Kreis Hildburghausen

Für die rund 63 000 Einwohner im Kreisgebiet gelten bis vorerst 13. Dezember strengere Corona-Regeln. So ist der Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder dem eigenen Grundstück nur noch aus “triftigem Grund“ erlaubt. Dazu gehören unter anderem der Weg zur Arbeit, der Gang zum Arzt und notwendige Einkäufe.

Nach Kummers Angaben war schon vor dem Protest am Mittwoch geplant, dass Mitarbeiter des Ordnungsamts und des Gesundheitsamts gemeinsam auf die Straße gehen, um die Durchsetzung der Verordnung zu kontrollieren. Wegen fehlender Kräfte sei das aber nicht ganz einfach zu organisieren.

Viele Verstöße bei Corona-Protesten in Hildburghausen Viele Verstöße bei Corona-Protesten in Hildburghausen Bei den Protesten gegen die neuen Infektionsschutzregeln im Corona-Hotspot-Landkreis Hildburghausen hat die Polizei am Mittwochabend Pfefferspray eingesetzt. Foto: News5 / Ittig / News5

Viele Verstöße bei Corona-Protesten in Hildburghausen Mehrfache kommunikative Versuche, die Teilnehmer zum Verlassen der Demonstration zu bewegen, seien fehlgeschlagen, teilte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mit. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Foto: News5/Ittig

Viele Verstöße bei Corona-Protesten in Hildburghausen Gegen 20.45 Uhr seien die Proteste beendet gewesen. Foto: News5/Ittig

Viele Verstöße bei Corona-Protesten in Hildburghausen Die Beamten stellten zahlreiche Verstöße gegen die geltenden Infektionsschutzregelungen fest. Foto: News5/Ittig

Viele Verstöße bei Corona-Protesten in Hildburghausen So wurden laut Mitteilung Mindestabstände nicht eingehalten, Masken nicht getragen und die eigene Wohnung ohne triftigen Grund verlassen, hieß es. Foto: News5/Ittig

Viele Verstöße bei Corona-Protesten in Hildburghausen Insgesamt seien mehr als 30 Anzeigen erstattet worden. Foto: News5/Ittig

Viele Verstöße bei Corona-Protesten in Hildburghausen Die Proteste fanden während der Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) statt. Foto: News5/Ittig



Viele Verstöße bei Corona-Protesten in Hildburghausen Der Kreis Hildburghausen hat derzeit bundesweit das größte Infektionsgeschehen bei Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Foto: News5/Ittig

Viele Verstöße bei Corona-Protesten in Hildburghausen Seit Mittwoch gilt dort ein regionaler Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen sowie geschlossenen Schulen und Kindergärten. Foto: News5/Ittig

Kummer war zu Beginn der Ansammlung am Mittwochabend auf dem Hildburghausener Marktplatz dabei. Etwa 200 Personalien seien festgesellt worden. "Die Leute haben meistens gesagt, dass sie spazieren gehen." Nach seinen Angaben gab es bereits seit Tagen Aufrufe im Netz, einige Teilnehmer hätten Transparente und Kerzen getragen.

Das Grünen-Landesvorstandsmitglied Katharina Schmidt postete ein Video, das zeigt, wie zahlreiche Menschen “Oh, wie ist das schön!„ singen und durch Hildburghausen ziehen.

Kummer sagte: "Es fehlt das Verständnis für die Maßnahmen. Die Information war bisher nicht die Beste." Das sei ein Stück weit auch als Selbstkritik gemeint. Auch mit den Landratsamt sei besprochen worden, den Informationsfluss zu verbessern.

Inzidenz-Wert im Kreis Hildburghausen liegt nun bei 603

Der Corona-Hotspot Hildburghausen in Thüringen hat am Donnerstag erneut den deutschlandweiten Höchstwert an Neuinfektionen mit dem neuartigen Virus verzeichnet. Mit 602,9 wurde erstmals ein Wert von mehr als 600 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Innerhalb der letzten 24 Stunden kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Erfurt allein im Landkreis Hildburghausen 70 neue Fälle hinzu.

Demo gegen Corona-Verordnung in Hildburghausen [mit Video]

Kein wirklicher Hotspot erkennbar

Landrat Thomas Müller (CDU) spricht angesichts des sich verschärfenden Infektionsgeschehens von einer „Verkettung unglücklicher Umstände“. Ein Grund könnte bei den vielen Pendlern liegen, die regelmäßig für die Arbeit die bayerische Grenze überqueren. In Bayern habe es schon vor Wochen hohe Infektionszahlen gegeben, meint der Kommunalpolitiker. Auch auf erlaubten Privatfeiern sei es zu Ansteckungen gekommen.

Inzwischen seien jedoch kaum noch klare Infektionsherde auszumachen. „Das geht durch alle Altersgruppen und zig Einrichtungen“, sagt Müller. Und das, obwohl es keine wirklichen Ballungsräume in dem rund 937 Quadratkilometer kleinen Flächenlandkreis gibt.

Lockdown im Kreis Hildburghausen – „Müssen vor die Welle kommen“