Jetzt können wir uns frisch machen

Mitten in der heißesten Phase dieses Sommers möchten wir einem Helfer danken, der die Menschheit nie im Stich gelassen hat: dem Deospray. Seit seiner Erfindung vor rund 60 Jahren hat es eine Entwicklung genommen, die nur mit der des Computers vergleichbar ist. Ältere Menschen erinnern sich noch an die ersten Sprays, mit denen man Achselschweiß für wenige Minuten bändigen konnte. In den Jahren darauf wuchs die Wirkungsdauer rasant. Das 24-Stunden-Deo war ebenso schnell überholt, wie es erfunden war. Dann folgten Deos, die 48, 72 oder gar 96 Stunden frisch halten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das erste „Deo 60 K“ auf den Markt kommt, das Deo für 60.000 Stunden Frische. Eltern, die ihr Neugeborenes damit einsprühen, brauchen es erst zur Schuleinführung wieder zu waschen.

