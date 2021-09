Qualität und Bezahlung in der Pflege ist jungen Thüringerinnen und Thüringern wichtig

Erfurt. Diese Themen treiben junge Leute in Thüringen vor der Bundestagswahl um.

74 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Thüringen messen dem Thema „Qualität und Bezahlung in der Pflege“ eine hohe Wichtigkeit bei. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag unserer Zeitung.

Befragt wurden in einer repräsentativen Studie im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 insgesamt 1000 Thüringerinnen und Thüringer zu verschiedenen politischen Themen. Davon gehören 130 der Altersgruppe zwischen 16 und 29 Jahren an. Vorgegeben wurden sechs Themenfelder, deren Wichtigkeit bewertet werden sollte.

Insgesamt wurden allen Themenfeldern zwischen 52 bis 74 Prozent der jungen Menschen mit einer hohen Wichtigkeit bewertet. Die höchsten Werte erzielte aber das Thema Pflege und liegt damit noch vor Klimaschutz und Digitalisierung.

So kompetent werden Parteien in den Themen eingeschätzt

19 Prozent der Befragten trauen der AfD zu, das Thema „Qualität und Bezahlung in der Pflege“ am ehesten zu behandeln. Obwohl das Thema erst im diesjährigen Bundestagswahlprogramm der Partei detailliert Ansätze auflistet.

Beim Thema „Digitalisierung in Schule, Ausbildung und Studium“, was für 65 Prozent der befragten jungen Thüringerinnen und Thüringer eine hohe Wichtigkeit hat, ist die FDP – deren Kernthema die Digitalisierung ist – mit 18 Prozent der wahrscheinlichste Problemlöser. Gefolgt von CDU/CSU (17 Prozent) und AfD (16 Prozent). Womöglich auf die Eltern der jungen Menschen zurückzuführen ist die Tatsache, dass „Digitalisierung in Schule, Ausbildung und Studium“ in den Altersgruppen über 50 Jahren sogar noch mehr Menschen als sehr wichtig empfinden (77 Prozent).

Insa-Umfrage dazu, wie wichtig den Thüringern sechs verschiedene Themenfelder sind und welcher Partei sie am ehesten zutrauen, dieses Problemfeld zu lösen. Foto: Andreas Wetzel / Insa Consulere

Dem Thema „Einwanderung und Integration“ messen 53 Prozent der Befragten eine hohe Wichtigkeit bei. Hier werden AfD (20 Prozent) und CDU (18 Prozent) als diejenigen Partein mit den meisten Kompetenzen angesehen. Mit steigendem Alter sinkt die Wichtigkeit des Themenfeldes. Für noch 43 Prozent der Befragten über 60 hat das Thema eine hohe Wichtigkeit.

Beim Themenfeld „Klimaschutz und Tierwohl“ sehen 43 Prozent der befragten 16- bis 29-Jährigen mit Abstand die Grünen als die Partei mit der höchsten Problemlösungskompetenz. Wenig überraschend, da die Partei bekannt ist für die Behandlung dieses Themengebiets. 62 Prozent der befragten jungen Thüringerinnen und Thüringer finden das Thema sehr wichtig. Ältere Befragte halten das Thema sogar für noch wichtiger, als es bei jungen Leuten gesehen wurde: 77 Prozent der 50- bis 59-Jährigen und 74 Prozent der über 60-Jährigen bewerten Klimaschutz und Tierwohl als sehr wichtig.

„Gleichstellung, auch sexueller Minderheiten“ hat für 60 Prozent der jungen Menschen in Thüringen eine hohe Wichtigkeit. Die Altersgruppe sticht damit heraus, denn alle befragten älteren Menschen schätzen die Wichtigkeit geringer ein.

Welche konkreten Fragen Jung- und Erst-Wählerinnen und -wähler an die Politik haben, erfuhren die Volontärinnen und Volontäre der Funke Mediengruppe in Straßeninterviews. Diese reichten sie an die Thüringer Spitzenkandidierenden weiter. Zum Projekt geht es hier.

Soziale Medien für junge Leute als Informationsquelle relevant

Die meisten Befragten der 16- bis 29-Jährigen (46 Prozent) geben an, klassische Medien und deren Online-Auftritte zu nutzen, um sich über Wahlen und Politik zu informieren (Mehrfachnennungen möglich). Am zweitmeisten werden Internetseiten und Social-Media-Auftritte der Politiker, Politikerinnen und Parteien (40 Prozent) zur Information genutzt, gefolgt von Wahlprogrammen beziehungsweise Wahlwerbung der Parteien (35 Prozent).

Wenig überraschend fällt die Gegenüberstellung mit älteren Befragten bezüglich der Informationsquellen aus: Diese nutzen deutlich weniger das Internet oder Social Media (beispielsweise 50- bis 59-Jährige zu 29 Prozent), dafür aber mehr klassische Medien wie TV, Radio und Print (beispielsweise 73 Prozent der 50- bis 59-Jährigen).

