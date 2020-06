Die bisherige Bildungsstaatssekretärin Gabi Ohler (Linke) soll am Dienstag offiziell zur neuen Thüringer Gleichstellungsbeauftragten berufen werden.

Erfurt. Die bisherige Bildungsstaatssekretärin Gabi Ohler (Linke) soll heute zur Beauftragte für die Gleichstellung von Frau und Mann in Thüringen berufen werden.

Kabinett beruft Beauftragte für Gleichstellung

Das Landeskabinett will an diesem Dienstag die vormalige Bildungsstaatssekretärin Gabi Ohler (57, Foto) offiziell zur neuen Thüringer Gleichstellungsbeauftragten berufen. Die Linke wird gleichzeitig zur Ministerialrätin in der Besoldungsgruppe B3 ernannt. Das entspricht einem monatlichen Grundgehalt von rund 8300 Euro.

Die Personalie hatten Linke, SPD und Grüne schon während ihrer Koalitionsverhandlungen im Februar verabredet. Trotzdem wurde Ohler Anfang März mit der Bildung der neuen rot-rot-grünen Minderheitsregierung als politische Beamtin in den einstweiligen Ruhestand versetzt und erwarb damit umfangreiche Ruhegehaltsansprüche. Als 2009 die damalige Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) ihren damaligen Staatssekretär Peter Zimmermann (parteilos) trotz anstehender Anschlussbeschäftigung in den einstweiligen Ruhestand versetzte, hatte dies noch zu massiver Kritik der linken Opposition und Untreue-Ermittlungen geführt.

Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten war bereits im März frei gewesen. Die Amtszeit von Ohlers Vorgängerin Katrin Christ-Eisenwinder endete nach Auskunft des zuständigen Sozialministeriums im Herbst 2019.