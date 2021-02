Landkreise mit einem besonders hohen Sieben-Tage-Inzidenzwert dürfen ihre Grundschulen und Kindergärten nicht wie alle anderen in Thüringen am Montag öffnen (Symbolbild).

In einigen Regionen werden die Thüringer Kinder am Montag nicht in ihre Grundschulen zurückkehren können. Die Landesregierung hat die Landkreise und kreisfreien Städte überraschend angewiesen, Kindertagesstätten und Schulen geschlossen zu halten, wenn der 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner im Landkreis oder in der kreisfreien Stadt am Freitag bei 200 Neuinfektionen oder darüber liegt.