Hildburghausen. Ausflügler von außerhalb dürfen zum Wandern oder Wintersport wieder in die Region kommen. Zudem wurde die generelle Maskenpflicht in der Innenstadt von Hildburghausen aufgehoben.

Landkreis Hildburghausen erlaubt wieder Tagesausflüge in Region

Der Landkreis Hildburghausen öffnet sich trotz weiterhin hoher Inzidenzwerte wieder für Tagestouristen. Ab diesen Samstag dürfen v, teilte das Landratsamt am Freitag mit. Mit den neuen Corona-Regeln wird auch die generelle Maskenpflicht in der Innenstadt von Hildburghausen aufgehoben. Zudem dürfen betreute Jugendeinrichtungen wieder öffnen. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Im Kreis Hildburghausen - einst bundesweiter Corona-Hotspot - lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen laut Landratsamt am Freitag bei 174,1. Obwohl dieser Wert mit Sorge betrachtet werde, sollen auch die Schulen und Kindergärten im Kreis am Montag in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen, hieß es.