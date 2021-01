Leere Kündigungsdrohung der Landesregierung zum MDR-Rundfunkstaatsvertrag

Die Sendeantenne vor dem MDR-Landesfunkhaus in Erfurt. In Thüringen arbeitet nur ein Bruchteil der Mitarbeiter der Drei-Länder-Anstalt. In der Staatskanzlei ist man darüber unglücklich.

Der Satz steht nur in einer sogenannten Protokollnotiz und dazu noch im Konjunktiv. Dennoch klingt er brisant. Er lautet: „In möglicher Folge behält sich deshalb die Thüringer Landesregierung eine Kündigung des Staatsvertrages vor.“

Der Staatsvertrag, um den es geht, regelt die Struktur, den Programmauftrag und die Kontrolle des MDR. Er stammt aus dem Jahr 1991, als der Sender für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gebildet wurde. Nun, nach fast 30 Jahren, soll er novelliert werden.

Verteilungskonflikt ist so alt wie der MDR

Ähnlich wie beim – gescheiterten – Staatsvertrag über die Rundfunkfinanzierung beginnt die Debatte erst richtig, nachdem ihn die Ministerpräsidenten unterschrieben. Das liegt an der Kündigungsdrohung, aber auch daran, dass die Zustimmung der Landtage aussteht.

Der Verteilungskonflikt ist so alt wie der MDR. Mit der Gründung wurde eine Struktur beschlossen, die sich seitdem kaum änderte: 70 bis 75 Prozent von Personal und Programmproduktion konzentrieren sich in Sachsen. Sachsen-Anhalt kommt auf 20 bis 25 Prozent. Thüringen erhält den mickrigen Rest.

Oder in absoluten Zahlen: In Sachsen gab es zuletzt mehr als 1500 feste MDR-Mitarbeiter. Und in Sachsen-Anhalt wurden knapp 400 Leute beschäftigt. In Thüringen sind es nur etwas mehr als 100.

Natürlich ist da noch der Erfurter Kinderkanal von ARD und ZDF mit 65 Mitarbeitern. Hinzu sollen, zumindest mittelfristig, um die 100 Beschäftigte der neuen MDR Media GmbH kommen. Aber an der Unwucht ändert dies wenig.

Ähnlich ist das Bild bei den Aufträgen des MDR an Produktionsfirmen im Sendegebiet. Im Berichtsjahr 2019 gingen davon knapp 17 Millionen Euro an Sachsen. Gut sechs Millionen Euro flossen nach Sachsen-Anhalt – und gerade einmal 1,523 Millionen Euro nach Thüringen. Das entspricht einem Anteil von etwa sechs Prozent.

Nun hat Sachen fast doppelt so viele Einwohner – und Gebührenzahler – wie Thüringen. Dennoch müsste Thüringen auch als kleineres Land, so wie Sachsen-Anhalt, etwa ein Viertel erhalten.

Thüringer Forderungen fast alle abgeblockt

Nach dem Antritt der rot-rot-grünen Landesregierung in Thüringen Ende 2014 wurde dieser Interessenkonflikt erstmals öffentlich ausgetragen. Aber es nützte wenig. Die anderen beiden Länder blockten fast alle Forderungen ab. Der Kompromiss war ein halbes Dutzend Stellen mehr im Erfurter Landesfunkhaus und der Umzug der Media GmbH aus Leipzig.

Der neue Staatsvertrag zementiert diese Verhältnisse, Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gestand dies mit seiner Unterschrift ein. Die Kündigungsdrohung bleibt also leer.

Sowieso waren der eigentliche Grund für den neuen Vertrag die Kontrollgremien. Das Bundesverfassungsgericht hatte bereits 2014 in einem Grundsatzurteil gefordert, den Anteil der staatsnahen Vertreter zu verkleinern. Das passiert jetzt nur indirekt: Der MDR-Rundfunkrat wird einfach von 43 auf 50 Mitglieder vergrößert, zum Beispiel mit Mitgliedern von Migranten- oder Schwulen- und Lesbenverbänden.

Landesverbände der Wirtschaft sprechen von „unfassbarem Affront“

Das lässt den Einfluss anderer sinken. Die drei Landesverbände der Wirtschaft sprechen von einem „unfassbaren Affront“, weil sie nicht einmal konsultiert wurden: Es gebe nun deutlich mehr Arbeitnehmer- als Arbeitgebervertreter, dies verletze das Prinzip der Sozialpartnerschaft.

Die Gewerkschaften verweisen wiederum darauf, dass ja noch Industrie- und Handwerkskammern im Rat säßen und Arbeitgeber verträten.

Doch so oder so: Aus dem Plan, dass der Landtag im Februar den Staatsvertrag ratifiziert, wird wohl nichts; die Anhörung könnte länger dauern. Dennoch dürfte das Werk am Ende beschlossen werden, die CDU will der rot-rot-grünen Minderheitskoalition im Landtag zur Mehrheit verhelfen.

„Ich hätte mir gewünscht, dass die Regierung mehr rausgeholt hätte“, sagte Fraktionschef Mario Voigt dieser Zeitung. Und er könne auch die Kritik der Wirtschaft verstehen. „Aber wir müssen in die Zukunft schauen.“ Thüringen sollte den Anspruch haben, das digitale Zentrum des MDR zu werden. „Das Zielfoto entscheidet“, sagte er.