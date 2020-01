Linke hält an schneller Wahl Ramelows fest

Der geschäftsführende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) soll sich wie geplant Anfang Februar zur Wiederwahl im Landtag stellen. Das kündigte die Landtagsfraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow an. „Wir werden nächste Woche als ersten Schritt den Antrag für eine Sondersitzung des Parlaments stellen“, sagte sie dieser Zeitung. Als Termin dafür ist der 5. oder 6. Februar im Gespräch.

Hennig-Wellsow wandte sich gegen die Forderung von CDU-Landeschef Mike Mohring, die Wahl zu verschieben. Die von ihm beklagten verfassungsrechtlichen Unsicherheiten gebe es nicht, sagte sie.

Die CDU verweist hingegen auf einander widersprechende Rechtsgutachten zu der Frage, ob in einem wahrscheinlichen dritten Wahlgang nur die Ja-Stimmen zählen und damit die Anzahl der Nein-Stimmen keine Rolle spielt. Damit wäre ein Einzelkandidat Ramelow trotz fehlender rot-rot-grüner Mehrheit in jedem Fall gewählt. Die CDU will über die Auslegung der Verfassung vorab den Justizausschuss entscheiden lassen.

Linke, SPD und Grüne setzten am Dienstagabend die bisher gescheiterten Verhandlungen über die Verteilung der Ministerien in einer gemeinsamen Minderheitsregierung fort. Insbesondere die Grünen drängen auf mehr Zuständigkeiten.