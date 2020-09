Mehr Geld für Thüringer Zulieferbranche

Die Produktion des Opel Grandland X im Opelwerk in Eisenach. In der Thüringer Automobilbranche sind 16.000 Menschen beschäftigt. (Archivfoto)

Die Corona-Krise hat den Umbruch in der Automobilindustrie und bei deren Zulieferern massiv beschleunigt. Über die aktuelle Situation in der Branche diskutieren die Abgeordneten des Thüringer Landtages am Mittwoch auf einem Sonderplenum in Erfurt. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.