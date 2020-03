Neuer Linke-Chef in Nordhausen: „Tatsachen nerven mich nicht“

Der 31-jährige Martin Heucke ist der neue Kreisvorsitzende der Linken. Der studierte Philosoph und Staatswissenschaftler ist seit 2006 Mitglied der Partei und seit 2017 im Kreisvorstand. Wir sprachen mit ihm.

Ihr Vorgänger ist Alexander Scharff, der zehn Jahre an der Spitze stand. Haben Sie keine Furcht vor den großen Fußstapfen, die er hinterlassen hat?

Für die Arbeit von Alexander Scharff, die er als Vorsitzender geleistet und auf anderen Positionen nach wie vor leistet, habe ich großen Respekt. Das gilt auch für ebenfalls zu meinen Vorgängern zählende Genossen wie Wolf-Ulrich Künzel und Rainer Bachmann. Ihnen allen ist es zu verdanken, dass wir einen gut funktionierenden Kreisverband haben, der auch finanziell solide dasteht. Was die großen Fußstapfen betrifft, so lassen diese auf einen breiten und stabilen Grund schließen. Deshalb fürchte ich mich nicht, dort weiterzulaufen, wo Alexander Scharff nach zehn Jahren aufgehört hat.

Im Kreisverband müssen Sie den Tatendrang junger Kader und die Gelassenheit alter Genossen unter einen Hut bringen. Wie wollen Sie das schaffen?

Das mache ich natürlich nicht im Alleingang, sondern gemeinsam mit dem gesamten Vorstand. Und dort zeigt sich, dass das eine das andere nicht ausschließt. Junge Mitglieder wie Ann-Sophie Groß bringen neue Ideen und Herangehensweisen in die Arbeit des Vorstands ein, während wir gleichzeitig alle von den Erfahrungswerten der älteren Mitglieder wie Detlef Hauthal profitieren können.

Warum sind Sie vor 14 Jahren Mitglied dieser Partei geworden?

2006 war es ja eigentlich noch Die Linkspartei.PDS. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es ein singuläres Ereignis war, das mich damals zu diesem Schritt bewogen hat. Ich wollte in jedem Fall mehr machen, als „nur“ ein Kreuz bei der nächsten oder übernächsten Wahl zu setzen, ich wollte mich politisch stärker engagieren. Und da gab es für mich nur eine Option: Die Linke.

Welche Akzente wollen die Linken im Südharz in naher Zukunft setzen?

Dass wir für sozial gerechte Politik stehen, zeigt sich an den jüngsten Errungenschaften unserer Kreistagsfraktion, die sich bei der Anpassung der Richtlinie zu den Kosten der Unterkunft sowie der vollständigen Kostenübernahme der Schülerbeförderung durchsetzen konnte. Für die Zukunft hat es aber noch genügend Baustellen. Wir wollen den ländlichen Raum stärken, mit entsprechend gestärktem ÖPNV – gerne kostenlos und fahrscheinfrei. Auch beim Radwegenetz sind wir noch nicht am Ziel, obschon sich hier unter der R2G-Landesregierung in den vergangenen Jahren bereits einiges bewegt hat. Ein wichtiger Punkt ist zudem, die Entstehung soziokultureller Freiräume zu fördern und jungen Menschen Mitwirkungs- und Mitspracherechte einzuräumen.

Ist es für eine politische Karriere von Vorteil, ein studierter Philosoph zu sein?

Nein. Politisches Engagement setzt keine spezielle Ausbildung voraus. Wichtig ist lediglich, dass man versucht, sich einzubringen, wenn man ein Anliegen hat, und das kann prinzipiell jede und jeder. Zudem braucht jemand, der in der Politik Karriere machen will, andere Eigenschaften als die Fähigkeit, sich für Fragen wie „Was ist ein Tisch?“ begeistern zu können. Was nicht heißt, dass es einem Philosophen an diesen Eigenschaften mangeln muss.

Welche persönlichen politischen Ambitionen verfolgen Sie denn in den nächsten Jahren?

Ich bin zunächst für zwei Jahre als Vorsitzender gewählt und möchte in dieser Zeit meinen Teil dazu beitragen, den Landkreis noch lebens- und liebenswerter zu machen.

Was sagen Sie den Menschen, die Linke und AfD in einen Topf werfen?

Leute, die das tun, halten meist auch die sogenannte Mitte für eine Art vernünftig-versöhnliches Zwischending. Aber was sollte etwa die Mitte sein zwischen der linken Annahme, dass alle Menschen dieselben Rechte und Freiheiten haben sollten, dass Diskriminierung und Privilegien aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Sexualität und so weiter abgeschafft gehören, und der rechten Annahme, dass zum Beispiel Leute mit bestimmter ethnischer Herkunft dümmer und unkultivierter sind als andere und Homosexualität unnatürlich ist? Es gibt dazwischen keine Mitte.

Hätten auch Sie einem mit AfD-Stimmen gewählten Ministerpräsidenten die Blumen vor die Füße geworfen?

Für die Reaktion von Susanne Hennig-Wellsow habe ich nur Respekt übrig. Das war nicht nur angemessen, das war richtig.

Nervt Sie der nicht enden wollende Vorwurf, eine SED-Nachfolgepartei zu sein?

De facto sind wir der Nachfolger der SED. Tatsachen nerven mich nicht. Wenn damit allerdings insinuiert werden soll, es hätte sich seither nichts in der Partei getan oder Schlimmeres, dann ärgert mich das. Wir sind die einzige Partei, die sich ernsthaft mit der eigenen DDR-Vergangenheit auseinandersetzt. Das wäre bei einigen anderen Parteien auch sehr wünschenswert.

War die DDR ein Unrechtsstaat?

Das kommt darauf an, welche Begriffsdefinition man zugrunde legt, anhand derer sich dann prüfen lässt, ob die DDR unter diesen oder jenen Unrechtsstaatsbegriff fällt. Ist Unrechtsstaat beispielsweise nur eine abwertend konnotierte Bezeichnung für einen Staat, der kein Rechtsstaat ist und in dem sich infolgedessen Unrecht vollzieht, dann ist die Antwort einfach. Die DDR war eindeutig kein Rechtsstaat. Legt man eine engere Definition wie der Fritz Bauers zugrunde, zählt die DDR nicht als Unrechtsstaat, da sie mindestens eines der wesentlichen Merkmale der Bauerschen Definition nicht erfüllt. Als Linke fordern wir allerdings unabhängig von solchen semantischen Fragen die Aufarbeitung des DDR-Unrechts und die Entschädigung der Opfer. Das wird Ihnen auch unsere Nordhäuser Landtagsabgeordnete Katinka Mitteldorf, die diese Themen für die Linksfraktion im Thüringer Landtag federführend bearbeitet, gerne bestätigen.