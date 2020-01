Nordhausen will seine PS auf die Straße bringen

„Herzlichen Glückwunsch, Herr Buchmann. Von Nordhausen lernen, heißt...“. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ließ seinen Satz unvollendet, und doch wussten alle Gäste des Neujahrsempfangs von Stadt und Hochschule am Mittwochabend im Audimax, was er meinte. „Ihnen ist es gelungen, Ihre Schulden von 28 Millionen Euro fünf Jahre vor der Zeit abzubauen. Das ist eine großartige Leistung“, betonte Ramelow. „Und gleichzeitig investieren sie 27 Millionen Euro in diesem Jahr im Haushalt. Davon können sich andere eine Scheibe abschneiden“, lobte der Ministerpräsident.

Ramelow sprach das Thema Flüchtlingshilfe an. „Der schwarze Peter und der rote Ramelow kümmern sich gemeinsam um die Flüchtlinge“, blickte er auf das Jahr 2016 zurück. Damals sei eine eigene Berufsschulklasse im Nordhäuser Autohaus auf den Weg gebracht worden, und in diesem Jahr gebe es die ersten Absolventen. „Herzlichen Glückwunsch. Hier wird daran gearbeitet, dass Ausländerhass keinen Platz hat“, freute sich der Ministerpräsident.

„Vor zwei Jahren habe ich meine erste große Rede gehalten. Ich war sehr aufgeregt, der Inhalt war Wischiwaschi. Heute kann ich viel entspannter sein, denn ich ernte auch die Früchte meiner Vorgänger“, wollte Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) das Lob nicht für sich allein verbuchen. „Das Jahr 2020 startete für die Stadt Nordhausen mit einer guten Nachricht: Die Kommunalaufsicht hat den Antrag der Stadt auf vorzeitige Beendigung der Haushaltskonsolidierung genehmigt“, sagte er in seiner Rede. „Das Ende der Konsolidierung erleichtert nicht nur die laufende Arbeit der Verwaltung; wir können als Stadt wieder mehr machen als das, was in einem Sicherungskonzept festgezurrt ist. Kurz gesagt: Nordhausen kann wieder aktiv selbst gestalten“, erklärte Buchmann.

Der Start ins neue Jahr habe in der vorigen Woche zwischen Bund und vier Ländern den Fahrplan für den Kohleausstieg aufgezeigt. „Ein Bundesland vermisse ich im Reigen: Thüringen“, gibt der OB zu bedenken. Ein Abwälzen der Probleme an andere Orte, zum Beispiel in die Südharzer Region, wäre kurzsichtig.

„Es geht bei uns nicht um Kohle. Hier geht es um Naturgips in guter Qualität und Quantität“, führte Buchmann aus. Die Diskussion nimmt Fahrt auf wegen den zukünftig fehlenden Größenordnungen von REA-Gips, der ein Nebenprodukt der Kohleverstromung ist. Dies könnte zu einem schnelleren Abbau der Naturgipsvorkommen im Südharz führen. „Als Stadt haben wir immer offen und transparent unsere roten Linien artikuliert. Das werden wir auch im Gips-Dialog so fortführen“, machte der OB klar.

2020 habe sich die Stadt viel vorgenommen: „Noch nie, seit Einführung der Doppik, hat die Stadt Nordhausen 25,7 Millionen Euro investiert, wie wir es für das laufende Jahr vorsehen“, sagte Buchmann. Um einen anderen Vergleich zu bemühen: Im Jahr 2020 investiert die Stadt 2,5 Millionen Euro mehr als in Summe der Jahre 2015 bis 2018. „Natürlich binden Feuerwache und Theater mit 12,6 Millionen Euro die Hälfte der Investitionsmittel in diesem Jahr“, erläuterte er. Aber es gebe auch mehr Spielraum für Investitionen in Straßen, Kindertagesstätten, Schulen und Sportstätten. „Allein für Straßen und Radwege wendet die Stadt 4,4 Millionen Euro auf. Und die sind bitter notwendig“, betonte der OB. „Erlauben Sie mir den Vergleich: In 2019 haben wir bereits viel umgesetzt, in 2020 bringt die Stadt Nordhausen nun die PS auf die Straße“, sagte Buchmann.

Hochschul-Präsident Jörg Wagner blickte auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. „Wir konnten unsere Studierendenzahlen in einem schwierigen Umfeld leicht ausbauen und unseren guten Ruf in der Lehre weiterentwickeln“, hob er hervor. „So konnten wir unser Drittmittelvolumen nochmals ausweiten und liegen jetzt bei über 3 Millionen Euro. Mit über 60.000 Euro pro Professor sind wir in der deutschlandweiten Spitzengruppe der Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Wir lehren und forschen auf hervorragendem Niveau“, führte er aus.

Die Hochschule sei ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Region. Nicht nur, dass über 200 Beschäftigte dort lehren und arbeiten, auch über 2500 Studenten der Hochschule und des Studienkollegs leben und konsumieren hier. „Damit werden auch viele Arbeitsplätze in der Region gesichert“, unterstrich Wagner.