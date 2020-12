Prämien für neue Handwerksmeister auf den Weg gebracht

In Thüringen soll künftig jeder Handwerker, der die Meisterprüfung besteht, einen Meisterbonus bekommen. „Wir haben uns mit Linken, Grünen und SPD darauf geeinigt, dass jetzt jeder Handwerker nach erfolgreichem Meisterabschluss 1000 Euro erhält“, bestätigte Andreas Bühl von der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag.

Wie bisher auch schon, soll es weitere 1000 Euro für die jeweiligen Jahrgangsbesten geben. „Hinzu kommt eine Meistergründungsprämie in Höhe von 5000 Euro für jeden Handwerker, der einen Betrieb gründet oder übernimmt“, berichtete Bühl. Weitere 2500 Euro können Meister für einen erhaltenen oder geschaffenen Arbeits- oder Ausbildungsplatz beziehen.

Demnach sind bis zu 9500 Euro für die Jahrgangsbesten der Meisterkurse möglich, wenn sie einen Betrieb mit Angestellten führen. Die Finanzierung des Vorhabens sei gesichert, bestätigte Bühl. Man habe sich darauf verständigt, dafür das geplante gemeinsame Budget der vier Fraktionen zu nutzen. Das Geld soll über die Handwerkskammern gezahlt werden.

Mit ihrem Wunsch, auch die Industriemeister bei der Prämie zu berücksichtigen, habe sich die CDU-Fraktion im Ringen um einen Kompromiss nicht durchsetzen können. Allerdings sei vereinbart worden, das Projekt in zwei Jahren zu evaluieren. Er sei allen Fraktionen dankbar, die sich für die Zahlung des Bonus an jeden neuen Meister stark gemacht haben, sagte der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Erfurt, Thomas Malcherek, zu den Plänen. „Das ist eine Anerkennung und Wertschätzung für die gezeigten Leistungen der Handwerker in der Meisterqualifikation“, sagte Malcherek. Auf dieses Signal habe das Handwerk in Thüringen bereits seit fünf Jahren gedrungen. Mit der Gründungsprämie habe die Politik nun auch das Thema Nachfolge in den Blick genommen.

Am 11. Dezember soll der Landtag über den gemeinsamen Antrag beraten.