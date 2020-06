Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ramelow: Verhandlungen über Corona-Tests für Lehrer laufen

Thüringen sucht nach Angaben von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung nach einer pragmatischen Lösung für freiwillige Corona-Tests von Lehrern und Erziehern. „Unstreitig ist, das Land bezahlt die Tests“, sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Geregelt werden müsse, wo die Tests für Pädagogen ohne Krankheitssymptome möglich seien. Dafür kämen Hausarztpraxen oder bestehende Abstrichstellen in Frage, sagte Ramelow.

Zur Finanzierung von Corona-Tests habe das Land 25 Millionen Euro zur Verfügung, die im Juni vom Parlament bewilligt wurden. Tests, die an Schulen oder in Kitas von Amtsärzten wegen einer Corona-Infektion angeordnet würden, zahlten die Krankenkassen. Die SPD-Fraktion hatte in dieser Woche fehlende Corona-Testverfahren für Schulen und Kitas kritisiert, die zum Regelbetrieb zurückgekehrt sind.