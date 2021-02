Rückkehr für Schüler ab Klasse 7 ab Montag nur bei niedriger Inzidenz

Erfurt. Nur bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 80 können die Schüler/innen ab der 7. Klasse in Thüringen am Montag wieder in ihre Schulen zurückkehren.

Schüler ab der siebten Klasse sollen ab Montag an ihre Schulen zurückkehren können, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in ihrem Landkreis stabil unter 80 liegt. Das kündigte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Mittwoch im Thüringer Landtag an. Corona-Blog: 2,4 Prozent der Thüringer sind immunisiert – Ausgangsbeschränkung war rechtlich vertretbar

Schulen werden spätestens am Freitag informiert

Bei den «Wackelkandidaten», wie Holter sagte, deren Inzidenz um den Wert von 100 schwanke, wolle man Anfang kommender Woche entscheiden, wie man verfährt. Ein Sprecher des Bildungsministeriums sagte, Schulen, die öffnen können, sollen am Donnerstag oder Freitag informiert werden.

Nach der aktuell geltenden Verordnung sollen Schüler ab der siebten Klasse erst dann an die Schulen zurückkehren dürfen, wenn es stabil weniger als 100 Neuinfektionen binnen sieben Tagen gibt. Der Wert von 80 sei laut Holter entstanden, um eine gewisse Sicherheit vor Schwankungen nach oben zu haben.

