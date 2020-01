Ruge fordert Thüringer CDU zur Kooperation mit Ramelow auf

Der frühere Erfurter Oberbürgermeister und stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Manfred Ruge will, dass seine Partei die Wiederwahl des Linken Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten ermöglicht. Zudem verlangt er eine stärkere Abgrenzung zur AfD.

Wie sehen Sie die aktuelle Situation der Thüringer CDU?

Ich bin sehr erzürnt, mein Groll wächst. Ich habe mich lange aus der Tagespolitik herausgehalten. Aber zu dem, was sich in der CDU gerade abspielt, will ich nicht mehr schweigen. Es kann nicht sein, dass sich eine sogenannte Werteunion anmaßt, für die CDU zu sprechen. Und es kann nicht sein, dass diese Werteunion Veranstaltungen verantwortet, auf der AfD-Mitglieder und ein Herr Maaßen auftauchen, weshalb der langgediente Landrat unserer Partei die Flucht ergreift. Welche Werte vertritt denn diese Werteunion in Thüringen eigentlich? Ich halte mich für sehr konservativ: Aber hier versucht der Schwanz, mit dem Hund zu wackeln. Führung ist nötig.

Vom wem?

Von denen, die dafür bestimmt wurden, ganz vorne Mike Mohring, der Landesvorsitzende. Ich erwarte und verlange klare Solidarität mit dem Landrat Werner Henning oder dem Gemeindebund-Präsidenten Michael Brychcy. Sie müssen sich so einen Umgang von den eigenen Parteifreunden nicht gefallen lassen.

Aber Mohring hat sich ja kritisch zur Werteunion geäußert.

Mir ist das alles zu Wischiwaschi, ich erwarte eine klare Abgrenzung zu Björn Höckes AfD und den Teilen der Werteunion, die sich dieser Truppe annähern. Werner Henning hat völlig recht, wenn er sagt: Sage mir, mit wem du gehst, und ich sage dir, wer du bist.

Sollte denn die Partei mit der Linken gehen, so wie es Henning fordert?

Nicht in einer Koalition. Aber klar ist auch: Bodo Ramelow hat den Wählerauftrag, das Land zu regieren. Also muss man ihn auch regieren lassen. Sicherlich ist es seine Aufgabe, sich dann um Mehrheiten zu kümmern. Aber die CDU sollte sich hier nicht verweigern, sofern sich dies mit unseren Zielen verträgt. Es geht zuerst um das Land.

Die erste Probe für diese Nicht-Verweigerung wäre ja die Wahl von Bodo Ramelow. Verfassungsmäßig ganz sicher ist er auch im dritten Wahlgang nur gewählt, wenn er mehr Ja- als Nein-Stimmen erhält. Was würde Sie da tun, als CDU-Abgeordneter?

Ich würde zwar nicht mit Ja stimmen. Aber ich würde mich enthalten, damit das Land wieder eine legitimierte Regierung bekommt.