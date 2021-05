SPD drückt bei Impfkampagne für Kinder aufs Tempo

Erfurt. Die SPD will eine Impfkampagne für Kinder forcieren. Allerdings unter einer wichtigen Voraussetzung.

Die Landtags-SPD will eine Impfkampagne für Kinder zwischen zwölf und sechzehn Jahren in Thüringen forcieren und drückt jetzt aufs Tempo. Das geht aus einem Papier hervor, dass heute im Vorstand der Landtagsfraktion beschlossen werden soll. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog.

Die Landesregierung solle zeitnah die Planung für eine solche Kampagne aufnehmen und damit die Kassenärztliche Vereinigung (KV) beauftragen, deren mobile Impfteams das abwickeln sollen. Der SPD schwebt dabei vor, dass ganze Schulen durchgeimpft werden. Das sei, sagt der bildungspolitische Fraktionssprecher Thomas Hartung, die effektivste Variante.

Der Effekt ähnlich wie bei Altenheimen – sie spielten dann, so der Sozialdemokrat, für das Infektionsgeschehen keine relevante Rolle mehr. Allerdings stellt er klar: „Impfen bleibt freiwillig.“ Eltern, heißt es in dem Entwurf, der dieser Zeitung vorliegt, sollen rechtzeitig eingebunden werden. Spätestens 14 Tage vor einem entsprechenenden Impftermin einer Schule solle beispielsweise ein Elternbrief verteilt werden, der alle Informationen enthält.

Warum die SPD jetzt aufs Tempo drückt? „Die Zulassung für den Impfstoff ist beantragt, es kann jetzt schnell gehen“, sagt Thomas Hartung weiter.