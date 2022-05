Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 4. bis 13. Mai 2022

Polizisten suchen in der Heiligenstädter Albert-Schweitzer-Straße nach Spuren einer Bluttat, die sich am Donnerstagabend ereignet hat.

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 4. bis 13.05.2022.

Freitag, 13. Mai

20 Uhr: Ärger auf dem Zwiebelfeld: Angst vor schlechter Ernte in Heldrungen

Auf dem Zwiebelfeld in Heldrungen wächst neben Disteln derzeit die Angst der Heldrunger Zwiebelbauern vor einem Ausfall ihrer diesjährigen Ernte. Die Schuld sehen sie vor allem in der mangelhaften Qualität der Feldvorbereitung. Die zuständige Agrar GmbH widerspricht.

19 Uhr: Bluttat in Heiligenstadt: Polizei fasst vierten Tatverdächtigen

Eine Blutlache erinnert am Freitag in Heiligenstadt an ein schlimmes Verbrechen. Abends kann die Polizei dann einen Zugriff bestätigen. Das ist passiert.

18 Uhr: Artern bietet beste Übungsbedingungen für Feuerwehrleute

Im östlichen Kyffhäuserkreis nahm nun das modernste Feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ) des Landes Thüringen seinen Dienst auf.

Artern bietet beste Übungsbedingungen für Feuerwehrleute

17 Uhr: Mittlere Waldbrandgefahr in einigen Teilen Thüringens

Bei zuletzt ausgebliebenen Niederschlägen herrscht in Teilen Thüringens mittlere Waldbrandgefahr. Vor allem in den nord- und ostthüringischen Forstamtsbereichen galt am Freitag die Gefahrenstufe 3 von fünf Warnstufen, wie aus einer Übersicht der Landesforstanstalt hervorgeht. In den meisten Regionen Thüringens ist die Waldbrandgefahr allerdings noch gering. Hier gilt die Gefahrenstufe 2. Mit Einschränkungen und punktuellen Sperrungen von Waldgebieten müssen Wanderer und Ausflügler ab Warnstufe 4 rechnen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet nach dem teils recht windigen Freitag am Wochenende wieder wärmeres Wetter. Am Wochenende werden Sonnenschein und Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad erwartet. (dpa)

16 Uhr: Radfahrer hören Hilferufe am Unstrutradweg

„Dem Rentner stand das Wasser sprichwörtlich bis zum Hals. Hätte niemand seine Hilferufe gehört, wäre er wohl ertrunken“, berichtet Einsatzleiter Michael Pusch über das glückliche Ende einer Rettungsaktion am Donnerstagmittag am Unstrutradweg kurz vor Wundersleben.

15 Uhr: Finanzverwaltung warnt vor Betrugs-SMS zu Steuerzahlungen

In Thüringen treiben Betrüger ihr Unwesen, die von Privatpersonen per SMS angebliche Steuerschulden einzutreiben versuchen. Allein dem Finanzamt in Gera seien am Freitag zwei derartige Fälle bekannt geworden, teilte das Finanzministerium mit. In den SMS werde behauptet, es seien Steuern in Höhe von 499 Euro nicht gezahlt worden.

14 Uhr: Thüringens Steuereinnahmen steigen um 474 Millionen Euro

Finanzministerin Heike Taubert warnt bei den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung vor großen Unsicherheiten und will Geld in die Rücklage des Landes stecken.

10.10 Uhr: Mauer stürzt ein: Bauarbeiter wird in Großobringen tödlich verletzt

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Großobringen (Weimarer Land) iist ein Mann ums Leben gekommen. Das Amt für Arbeitsschutz ermittelt.

9.12 Uhr: Probleme in Lieferketten bei Carl Zeiss Meditec in Jena: Warum es trotzdem weiter bergauf geht

Trotz Schwierigkeiten in den Lieferketten legt die Carl Zeiss Meditec AG weiter zu. Das Unternehmen legt in Jena gute Geschäftszahlen vor. Doch zwei Faktoren trüben die Prognosen.

8.35 Uhr: Schwerer Lkw-Unfall auf der A4 bei Gotha – Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Unfall auf der A4 bei Gotha in Richtung Frankfurt am Main ist Freitagmorgen ein Mensch schwer verletzt worden. Der Autofahrer war nach der Kollision mit einem Lkw in seinem BMW eingeklemmt worden.

8.29 Uhr: Neun weitere Corona-Todesfälle in Thüringen

Die Corona-Inzidenz liegt in Thüringen laut Robert Koch-Institut (RKI) pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitag bei 214,0 an (Vortag: 226,0). Das war der niedrigste Wert aller Bundesländer. Bundesweit lag die Inzidenz am Freitag bei 485,7 (Vortag: 502,4).

Experten gehen allerdings seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus. Nicht alle Infizierten lassen einen PCR-Test machen. Nur diese zählen in der Statistik.

Die höchste Sieben-Tages-Inzidenz wies am Freitag Eichsfeld mit 390,1 aus, die niedrigste der Landkreis Sömmerda mit 86,8. Es wurden neun weitere Todesfälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind somit 7198 Menschen an oder mit einer Infektion gestorben. (dpa)

7.51 Uhr: Personalausfall und hohe Kosten: Thüringer Wirtschaft durch Krisen unter Druck

Thüringer Unternehmen beklagen gestörte Lieferketten und Energiepreisexplosion. Das zeigen Ergebnisse einer Umfrage der IHK. Die Liste der Probleme ist lang.

7.33 Uhr: Mehr als 600 offene Lehrerstellen in Thüringen

In Thüringen sind weiterhin Hunderte Lehrerstellen nicht besetzt. Die CDU kritisiert die schleppende Umsetzung wichtiger Vorhaben. Auch den Koalitionsfraktionen geht manches nicht schnell genug.

7.14 Uhr: Gewerkschaft fordert neue Tarifpolitik bei der Awo

Die Gewerkschaft Verdi will die Delegierten der Landeskonferenz der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Samstag an das vor fast zwei Jahren gegebene „Versprechen eines echten Neuanfangs bei der Awo“ erinnern. Sie hat deshalb Beschäftigte der Awo, aber auch andere Gewerkschaftsmitglieder zu einer zweistündigen Kundgebung zum Auftakt der nur alle vier Jahre stattfindenden Versammlung in Erfurt aufgerufen. Aus Sicht der Gewerkschaft ist der Arbeitgeberverband der Awo bei den bisherigen Tarifverhandlungen deutlich hinter der Ankündigung zurückgeblieben, für die Beschäftigten der Awo einen Tarifvertrag auf dem Niveau des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst auszuhandeln. Hier erfahren Sie mehr.

7.03 Uhr: Fast 1000 Tourenvorschläge in neuer Thüringer Wald App

Der Rennsteig und sein Umfeld haben einen digitalen Reisebegleiter. Der Regionalverbund Thüringer Wald hat mit seinen Partnern eine App entwickelt. Zahlreiche Tipps für Freizeitmöglichkeiten sind nun digital abrufbar.

6.50 Uhr: Warnung vor Öl-Lieferstopp: Bauindustrie fürchtet schnell sichtbare Folgen

Der Bauindustrieverband Hessen-Thüringen warnt vor den Auswirkungen eines russischen Öl-Lieferstopps. Dieser werde schnell sichtbare Folgen für den Straßenbau in Thüringen haben.

6.34 Uhr: Vogelzählung in Thüringer Parks und Gärten

Um die Artenvielfalt in Thüringens Parks und Gärten geht es bei der traditionellen Vogelzählung, zu der der Naturschutzbund Nabu von Freitag bis Sonntag aufruft. Jeder könne bei der "Stunde der Gartenvögel" mitmachen, bei der die gefiederten Besucher erfasst werden sollen. Es gehe darum, welche und wie viele Vögel innerhalb einer Stunde durch Gärten und Parks flattern.

Im Frühjahr 2021 hätten sich an der Aktion 4700 Menschen im Freistaat beteiligt und ihre Ergebnisse an den Nabu geschickt. 112 000 Vögel wurden damals gesichtet. Festgestellt wurde ein Rückgang bei Amseln und Grünfinken. Die Beobachtungen könnten online gemeldet werden, aber auch per Post oder Telefon. (dpa)

6.27 Uhr: Freitag frei: Thüringer Kommunikationsagentur hat Vier-Tage-Woche eingeführt

Die Thüringer Konzeptagentur Samt & Seidel schafft Mitarbeitern ohne finanzielle Einbuße mehr Raum für Erholung und Bildung.

6 Uhr: Opposition im Thüringer Landtag lehnt Tempolimit ab

Die von Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) geforderte Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen stößt auf Widerstand. Die Opposition im Thüringer Landtag lehnt das Vorhaben geschlossen ab. Das sind die Reaktionen.

5.45 Uhr: 800 Kilometer auf der Suche nach Antworten: Thüringer schreibt Buch über Pilgerreise

Im Sommer 2021, mitten in der Corona-Pandemie, geht Uwe Seidel (64) aus Saaldorf mit großen Erwartungen auf eine Pilgerreise von Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankreich nach Santiago de Compostela in Spanien. Der klassische Jakobsweg, der Camino. 800 Kilometer Fußweg in 20 Tagen liegen am 11. August vor ihm. Aus seinen Erlebnissen unterwegs hat er ein Buch geschrieben.

Donnerstag, 12. Mai

20.31 Uhr: Brandstiftung, Katzenkot und Pfefferspray: Kampf um Frau in Zeulenroda zieht Schäden nach sich

Ein Konflikt mit heftigen Folgen: Brennende Autos, evakuierter Supermarkt und eklige Entdeckungen im Streit mit Nebenbuhler. Das sind die Details zum Prozess am Amtsgericht Gera.

20 Uhr: Thüringens erstes inklusives Freibad eröffnet in Sömmerda

Solch ein Bad gibt es nirgendwo anders in Thüringen. Nach zwei Jahren Generalsanierung startete das Sömmerdaer Stadtbad am Donnerstag als erstes Inklusionsbad des Freistaates in die Saison. Ab sofort können sich auf dem 22.000 Quadratmeter großen, barrierefrei gestalteten Gelände Badegäste mit und ohne Einschränkungen erholen.

Eröffnung barrierefreies Stadtbad Sömmerda Eröffnung barrierefreies Stadtbad Sömmerda Dank barrierefreier Grundausstattung und digitalen Orientierungssystems können sich nach rund drei Jahren des Umbaus nun alle Gäste in dem frisch sanierten Bad uneingeschränkt erholen. Foto: Ina Renke

Gemeinsamer Knopfdruck von Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke), Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), Technik-Planer Sebastian Spieß, Landesbehindertenbeauftragter Joachim Leibiger und Architekt Joachim Casparius (von links). Foto: Ina Renke

Außenansicht vom Eingangsbereich Foto: Ina Renke



18.43 Uhr: Marihuana in Jena an Polizisten verkauft: Sechs Männer nach Deal in Lobeda-Ost vor Gericht

Die Beteiligten am Strafverfahren gegen eine mutmaßliche Bande von Drogendealern aus Jena müssen sich vorkommen wie im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Die neunte Strafkammer zeigt sich ungewöhnlich gnädig – doch nicht jeder erkennt dies.

18 Uhr: Digitalagentur IBM iX künftig mit Standort in Erfurt

Die international agierende Digitalagentur IBM iX eröffnet Anfang Juni einen Standort in Erfurt. Bis Ende 2022 würden 20 Stellen entstehen, bis Ende 2024 seien insgesamt 100 geplant, teilte die Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) am Donnerstag in Erfurt mit. Die Ansiedlung werde unterstützt. IBM iX begleitet den Angaben nach Organisationen, Unternehmen und Marken aller Branchen bei der digitalen Transformation und der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Ein Schwerpunkt liege auf der Gestaltung digitaler Erlebnisse. (dpa)

17.40 Uhr: Im Wartburgkreis brennt schon wieder der Wald

Erneut brannte diese Woche ein Waldstück im Wartburgkreis. Knapp drei Wochen, nachdem bei Waldfisch eine junge Douglasien-Kultur durch Flammen zerstört wurde, folgte am Mittwoch der nächste Großeinsatz für die Feuerwehren – diesmal im westlichen Werra-Suhl-Tal. Gegen 17 Uhr war in einem Waldgebiet zwischen Lindigshof und Weißendiez ein Feuer ausgebrochen. 83 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren aus der Region kämpften mehrere Stunden gegen Flammen und Glutnester.

17.25 Uhr: Polizei und Feuerwehr retten Schwanenfamilie

Mit ihren Küken sind zwei Schwäne am Donnerstag über die Fahrbahn der A71 bei Erfurt gewatschelt. Polizei und Feuerwehr eilten zu einer Rettungsaktion.

Foto: Autobahnpolizei

16.35 Uhr: „Bares für Rares“-Star Fabian Kahl bewertet Porzellan

Der Kunst- und Antiquitätenhändler aus Thüringen schätzte am Donnerstag auf der Leuchtenburg den Wert mitgebrachter Porzellanstücke ein. Kahl ist beliebt, über die ZDF-Sendung „Bares für Rares“ gelangt er seit Jahren in die Wohnzimmer der Menschen. Für einige Besucher gab es einen überraschenden Ausgang.

15 Uhr: 20.000 Euro zum 18. Geburtstag - Ostbeauftragter will Startkapital für junge Leute durch "Grunderbe"

Der Trend wird stärker: Manche junge Leute erben größere Vermögen von Großeltern und Eltern, andere gehen leer aus. Der Ostbeauftragte Carsten Schneider kann sich ein "Grunderbe" von 20 000 Euro für alle vorstellen. Seine Idee findet bereits Unterstützung in der Bundespolitik.

14 Uhr: Blutspur in Jena - Polizei sucht nach stark blutender Person

Aufgrund von Blutspuren, die sich durch die gesamte Karl-Liebknecht-Straße in Jena ziehen, sucht die Polizei nach einer schwer verletzten Person. Zeugen sind aufgerufen, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden, sagte ein Sprecher am Donnerstagmittag. Blutspuren seien auch in Nebenstraßen und an Fahrzeugen gefunden worden. Anfragen bei Krankenhäusern und Einrichtungen hätten bisher nichts ergeben.

11.30 Uhr: Nach Brand in Bucha: Zehnköpfige Familie muss Haus verlassen

In einem Wohnhaus in Bucha bei Jena ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Trotz schneller Löschaktion entstand etwa 250.000 Euro Schaden. Die Gemeinde stellt für die zehnköpfige Familie eine Notunterkunft zur Verfügung.

10.25 Uhr: Musiker Clueso: "Ein 1A-Polizeizeugnis habe ich leider nicht"

Der Erfurter Singer-Songwriter Clueso hat in einem Podcast intime Einblicke in seine Jugend gegeben. Früher habe er mehrfach unliebsamen Kontakt mit der Polizei gehabt.

9.48 Uhr: Corona-Inzidenz liegt laut RKI in Thüringen bei 226

Die Corona-Inzidenz ist in Thüringen weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstag mit 226 an (Vortag 234,7). Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 502,4 (Vortag 507,1).

Experten gehen allerdings seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Innerhalb Thüringens ist das Infektionsgeschehen recht unterschiedlich. Die geringste Inzidenz meldete das RKI erneut für den Landkreis Sömmerda (94,0). Der höchste Wert wurde im Eichsfeld registriert (419,3). Binnen 24 Stunden kamen im gesamten Freistaat 1242 registrierte Neuinfektionen und 11 Todesfälle dazu. (dpa)

9.10 Uhr: Gigaliner mit Luftfracht kippt auf A4 bei Erfurt um – Vollsperrung in Richtung Frankfurt

Nach einem Lkw-Unfall am frühen Donnerstagmorgen auf der A4 kurz hinter der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach musste die Autobahn voll gesperrt werden. Zwei Insassen wurden verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern an.

8.51 Uhr: Bußgelder für Corona-Verstöße lassen öffentliche Kassen in Thüringen klingeln

Nicht eingehaltener Mindestabstand, unerlaubte Zusammenkünfte und mehr. Verstöße gegen die Corona-Regeln spülten 2021 viel Geld in die Staatskassen. Nicht nur die Einnahmesumme lässt dabei aufhorchen.

8.05 Uhr: Ostbeauftragter schlägt „Grunderbe“ für alle vom Staat vor

Carsten Schneider, Ostbeauftragter der Bundesregierung, will soziale Ungleichheit verringern. Der Thüringer SPD-Politiker hat dazu im Interview mit unserer Redaktion einen Vorstoß gemacht, der Diskussionen auslösen dürfte. Wie er sein Vorhaben finanzieren will.

7.40 Uhr: „Rufschädigende Taschenspielertricks“: Fristlos gekündigte Ex-Awo-Chefin wehrt sich gegen Kündigung

Ebenso wie ihr Mann wehrt sich auch die geschasste Geschäftsführerin der Awo Soziale Dienste gGmbH Gotha, Petra Köllner-Hack, gegen ihren Rauswurf.

7.12 Uhr: Mehr politisch motivierte Gewalt in Thüringen: Wo die Hotspots liegen

Gewalttaten mit politischem Hintergrund haben in Thüringen deutlich zugenommen. Einige Regionen stehen dabei besonders im Fokus. Zwei Fälle machten bundesweit Schlagzeilen.

6.35 Uhr: Finanzministerin gegen Bürgerbeauftragten: Streit um Grundsteueranträge

Im Bezug auf die Anträge zur Grundsteuer hat der Bürgerbeauftragte Kurt Herzberg die Verfahrensweise kritisiert. Nun kontert Finanzministerin Heike Taubert.

6 Uhr: Bundesweite Studie: E-Bike in Thüringen sehr beliebt, Fahrrad nicht

Fahrrad ja, aber nur mit Motor: Eine Mobilitätsstudie ergab überraschende Ergebnisse für Thüringen.

5.40 Uhr: Im ländlichen Raum stehen immer mehr Mietwohnungen leer

Die Situation am Wohnungsmarkt ist zweigeteilt: Außerhalb von Erfurt, Jena und Weimar steigt der Leerstand von Mietwohnungen. Zudem warnt die Thüringer Wohnungswirtschaft vor explodierenden Nebenkosten.

5.25 Uhr: Prozess wegen bewaffneten Drogenhandels: Der Angeklagte schweigt

Bewaffneter Drogenhandel, so lautet der Anklagevorwurf gegen einen Mann aus Arnstadt. Außerdem wird er noch der Hehlerei beschuldigt und er soll unerlaubt Munition besessen haben. Am Landgericht Erfurt hat am Mittwoch der Prozess gegen den 45-Jährigen begonnen.

Mittwoch, 11. Mai

21.30 Uhr: Zweiter Waldbrand im Wartburgkreis innerhalb weniger Wochen

Im Wartburgkreis hat es am Mittwoch den zweiten Waldbrand innerhalb weniger Wochen gegeben. Gegen 17 Uhr war ein Waldgebiet zwischen Lindigshof und Weißendiez in Brand geraten. Dutzende Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren waren seit Stunden damit beschäftigt, das Feuer zu löschen. Starke Winde fachten die Flammen immer wieder an.

19.45 Uhr: Jenoptik glänzt erneut mit starken Zahlen

Es sind die ganz großen, aktuellen Themen, die Stefan Traeger, Vorstandsvorsitzender der Jenoptik AG, am Mittwochvormittag in der Bilanzpressekonferenz zum ersten Quartal 2022 ansprechen muss: Inflation bei 7,4 Prozent, die Pandemiereaktion in China und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft, der Krieg in der Ukraine, Lieferkettenprobleme und nicht zuletzt die Energiekostenentwicklung. Bei all diesen Unsicherheitsfaktoren tritt beinahe in den Hintergrund, dass der Jenaer Konzern erneut auf ein starkes Quartal zurückblickt. Der Auftragseingang wuchs extrem.

18.53 Uhr: Versuchter Mord im SRH-Waldklinikum Gera: Dieses Urteil spricht das Gericht

Im Fall des versuchten Mordes im SRH-Waldklinikum in Gera hat die erste Strafkammer am Mittwoch ihr Urteil verkündet. Sie sah den Tatvorwurf als bestätigt an. Doch wegen der Besonderheiten des Falles führt dies nicht zu einer Haftstrafe für den Beschuldigten. So hat das Landgericht Gera den Fall bewertet.

17.30 Uhr: Thüringen fordert Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen

Thüringen fordert ein Tempolimit auf Autobahnen. Angesichts der explodierende Spritpreise im Zuge des Krieges in der Ukraine könnte die Maßnahme zunächst befristet werden. Das geht aus einem gemeinsamen Beschlussentwurf mit Hessen für die am Donnerstag beginnende Umweltministerkonferenz hervor.

16.40 Uhr: Bisher wärmster Tag des Jahres

Die Temperaturen in Thüringen haben am Mittwoch vielerorts an der 30-Grad-Marke gekratzt - von den Rekordwerten im Mai sind sie aber noch entfernt. Spitzenreiter in der Region war am Mittwochnachmittag Jena mit 29,2 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Einen neuen Anlauf auf die 30-Grad-Marke könnte es schon nächste Woche geben.

15.30 Uhr: Thüringen liefert Material zum Schutz ukrainischer Kulturgüter

Ukrainische Kultureinrichtungen bekommen aus Thüringen Verpackungsmaterial zum Schutz geliefert. Um Kulturgüter von Museen, Bibliotheken und Archiven schnell in Sicherheit zu bringen, sollen 100 Rollen mit Luftpolsterfolien, Japan-Seidenpapier und Tyvek-Soft-Vlies wie auch 300 stapelbare Archivkartons und 96 Feuerlöscher von Weimar aus in das Kriegsland gebracht werden, teilten der Kulturrat Thüringen, die Klassik Stiftung Weimar und die Thüringer Staatskanzlei am Mittwoch gemeinsam mit. Bei der Lieferung, die am Donnerstagmorgen von Weimar aus in einem Lastwagen starten soll, handelt es sich um die Thüringer Beihilfe innerhalb der Bundesinitiative "Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine".

Das Technische Hilfswerk soll die Lieferung im Gesamtwert von etwa 11.000 Euro zunächst in das Logistikzentrum Hilden in Nordrhein-Westfalen bringen. Hier werden deutschlandweit alle Materialien gesammelt und zentral in die Ukraine weitertransportiert. Die Hilfsgüter wurden am Mittwoch übergeben.

15.12 Uhr: Verdächtiger Brief im Posteingang der Greizer Landrätin - Absender aus Reichsbürger-Szene bekannt

Wegen verdächtiger Post wurde heute die Polizei in das Greizer Landratsamt auf dem Dr.-Rathenau-Platz gerufen, die eine Teilevakuierung des Amtes vorgenommen hat. Im Vorzimmer der Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) war am Vormittag ein Brief mit einem verdächtigen Inhalt eingegangen. "Die auffällige Postsendung war mit einem Absender versehen, der dem Amt aus der Reichsbürger-Szene bekannt ist", so der Leiter der Leiter der Polizeiinspektion Greiz, Mike Schramm.

13.54 Uhr: Wohnen: Neues Programm für Barrierefreiheit in Thüringen geplant

Wohnen im Alter ist oft mit Erschwernissen verbunden. In vielen Wohnungen in Thüringen gibt es keine behinderten- und altersgerechte Ausstattung. Für die barrierefreie Sanierung von Wohnungen in Thüringen soll es nach dem Willen von Landes-Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) wieder ein Förderprogramm geben. Allerdings solle es nicht wie bisher als Zuschuss für alle Arten von Wohnraum zur Verfügung stehen, sagte Karawanskij am Mittwoch. Das soll sich ändern.

9.45 Uhr: Ramelow unterstützt Sanktionen gegen Russland trotz Gefahr von Jobverlusten

Trotz der Gefahr von Jobverlusten befürwortet Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die Sanktionen gegen Russland. "Wir gehen ja Schritt für Schritt in Sanktionen rein mit der Zielstellung, Wladimir Putin deutlich zu machen, dass er mit dem Krieg aufhören soll", sagte Ramelow am Mittwoch. Dadurch droht allerdings der Wegfall von Tausenden Arbeitsplätzen im Freistaat.

9.05 Uhr: Sorge um Jonastal-Schaf Maggie: Tier humpelt stark

Bei ihrem Ausflug am Wochenende musste Andrea Rogosik traurig feststellen, dass es dem Schaf gar nicht gut geht. Abgesehen von der enormen Fellmasse humpelt es sehr stark. Aufgrund von vergrößerten Videoaufnahmen besteht der Verdacht, dass Maggie nur noch auf drei Beinen laufen kann. Ein Tierarzt kann dem Schaf momentan nicht helfen, da es sich auf dem Truppenübungsplatz befindet.

8.27 Uhr: Herbst-Influenza gefährdet Kinder: Wozu ein Jenaer Experte nun rät

Zwei Jahre nach dem Start der Neustadt-Studie zur Corona-Pandemie haben Jenaer Wissenschaftler im Rahmen der Tests jetzt auch neue Erkenntnisse zur befürchteten Influenza-Welle ab dem kommenden Herbst gewonnen. Demnach sind gerade Kinder gefährdet.

7.44 Uhr: Hetz-Plakat verbreitet: Geraer Polizisten diffamieren ihren Kollegen

In der Thüringer Polizei gibt es erneut Probleme – im Fokus: Ein diffamierter Beamter der Geraer Polizei.

7.20 Uhr: Anlieger haben kein Vetorecht: Fragen und Antworten zum Straßenausbau in Thüringen

Was darf die Straße vor dem Haus kosten? Unsere Experten geben Antworten auf wichtige Fragen zum Thema Straßenausbaubeiträge. Das ist zu beachten.

7.04 Uhr: Junge Mopedfahrerin bei Wildunfall lebensbedrohlich verletzt

Eine Mopedfahrerin ist bei einem Wildunfall auf einer Landstraße in Südthüringen lebensbedrohlich verletzt worden.

6.47 Uhr: Kritik an mangelnder Transparenz in der Pflege in Thüringen

Welches Heim ist das richtige? Eine Entscheidung, bei der sich Pflegebedürftige und Angehörige in Thüringen auf Bewertungen der Pflegekassen stützen können. Die berufen sich dabei auch auf die Prüfungsergebnisse des Medizinischen Dienstes, der die Heime jährlich unter die Lupe nimmt. Denn Thüringen gehört zu den fünf Bundesländern in Deutschland, in denen Berichte der Heimaufsicht nicht veröffentlicht werden. Die Barmer-Krankenkasse fordert Nachbesserungen.

6.31 Uhr: Thüringens Bürgerbeauftragter kritisiert digitale Verwaltung

Thüringer dürfen nicht durch technisierte Behörden abgehängt werden: Der Bürgerbeauftragte Kurt Herzberg fordert daher ergänzende Servicestellen der Verwaltung, um alle Menschen ins Boot zu holen. Im Interview spricht er über Chancen und Gefahren der digitalen Verwaltung.

6 Uhr: Führungen, Konzerte, Märkte und Workshops: Das ist zum Museumstag in Thüringen geplant

In Thüringen sind am Sonntag, 15. Mai, mehr als 140 Aktionen in über 50 Museen geplant. Hier erfahren Sie mehr.

5.45 Uhr: Anlass zur Sorge: Durch Trockenheit droht hohe Population des Borkenkäfers

Wütet der Borkenkäfer in Thüringens Wäldern wie in den vergangen Jahren? Nachdem die vergleichsweise hohen Niederschlagsmengen in den ersten Monaten 2022 die Hoffnung auf einen Stopp der Schadensgröße genährt haben, gibt die jetzige Witterung wieder Anlass zur Sorge.

Dienstag, 10. Mai

20.40 Uhr: Mögliche Abberufung des Bürgermeisters von Bad Lobenstein am 19. Mai auf der Tagesordnung

Der Beschlussantrag der Stadtratsfraktionen zur Abberufung des Bad Lobensteiner Bürgermeisters Thomas Weigelt (parteilos) wird auf der nächsten öffentlichen Sitzung des Gremiums behandelt. Den entsprechenden Punkt hat der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend auf die Tagesordnung genommen. Von der Kommunalaufsicht ist unterdessen ein Verfahren gegen Thomas Weigelt eingeleitet worden.

20.30 Uhr: Thüringer Soldaten bei Nato-Übung in Munster

Bei der Nato-Übung "Wettiner Heide" zwischen Munster und Bergen (Niedersachsen) trainieren Soldatinnen und Soldaten aus neuen Nationen den multinationalen Einsatz als Nato Response Force (NRF), als sogenannten schnelle Eingreiftruppe. Leitverband ist die Panzergrenadierbrigade 37 aus Frankenberg, zu der auch Bundeswehrtruppen in Bad Frankenhausen, Bad Salzungen, Gera und Gotha gehören.

19.38 Uhr: Nach Brand in Bad Köstritz: Hotel empfängt seit Dienstag wieder Gäste

Das Hotel Goldener Löwe in Bad Köstritz empfängt wieder Gäste. Am vergangenen Samstag schlugen hier noch Flammen aus den Fenstern.

19 Uhr: Erlass: Dienstfrei für Polizei-Einsätze während Corona

Als Anerkennung für die besonderen Erschwernisse während der Corona-Pandemie erhalten Bereitschaftspolizisten in Thüringen zwei dienstfreie Tage. Das sieht ein entsprechender Erlass des Innenministeriums vor, teilten die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und das Innenministerium am Dienstag mit. Die Dienstbefreiung erfolge unter Fortzahlung der Bezüge.

Die beiden dienstfreien Tage werden den Angaben zufolge den Hundertschaften, Einsatzzügen und der technischen Einsatzeinheit gewährt. Voraussetzung sei die signifikante Einbindung in das ungewöhnlich hohe Einsatzgeschehen während der Corona-Pandemie. Die GdP forderte, die gezeigte Wertschätzung nachhaltig zu gestalten und die Erschwerniszulagen für alle Kollegen zu erhöhen. (dpa)

18 Uhr: Jenoptik legt Zahlen für erstes Quartal vor

Der Thüringer Technologiekonzern Jenoptik legt am Mittwoch (9.30 Uhr) in einer Webkonferenz Zahlen für das erste Quartal 2022 vor. Das im SDax-gelistete Unternehmen erwartet in diesem Jahr erneut ein Wachstum. Der Jenoptik-Konzern beschäftigt rund 4500 Mitarbeiter. Er hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 895,7 Millionen Euro gemacht - fast 17 Prozent mehr als im Jahr zuvor. (dpa)

17 Uhr: Mordversuch im SRH-Waldklinikum Gera: Wie ein Pfleger Schlimmeres verhindert

Am Landgericht Gera hat am Dienstag ein Sicherungsverfahren begonnen. Ein 25-Jähriger wird eines versuchten Mordes im SRH-Waldklinikum Gera beschuldigt. Laut Antragsschrift hatte der Student mit einem anderen Patienten in einem Zimmer auf der Psychiatrie gelegen. Der hat wohl nur dem beherzten Eingreifen eines Mitarbeiters, sein Leben zu verdanken.

16.25 Uhr: Sprengstoff-Explosion in Rudolstadt: Landgericht mildert Urteil ab

Das Amtsgericht Rudolstadt hatte einen Mann aus dem Landkreis zu einer Haftstrafe verurteilt. Nun wurde das Urteil in der Berufung abgemildert. Das hat die Überprüfung der Entscheidung durch das Landgericht ergeben.

16 Uhr: Erfurter Feuerwehr kämpft sich Zentimeter um Zentimeter durch die Innenstadt

Im Ernstfall muss es schnell gehen, wenn Retter zu ihrem Einsatzort ausrücken. Vor allem in der Erfurter Innenstadt ist das durchaus problematisch. Die Feuerwehrbefahrung offenbart: Hier ist es eng – auch ohne falsch geparkte Autos. Zahlreiche Fahrer werden sensibilisiert.

14.49 Uhr: Internationaler Museumstag wird auf Schloss Burgk eröffnet

Der Internationale Museumstag am Sonntag ist für Schloss Burgk und den Saale-Orla-Kreis in diesem Jahr ein ganz besonderer Tag, denn das Schloss wurde für die deutschlandweite Eröffnungsveranstaltung ausgewählt. Neben der feierlichen Eröffnung (für geladene Gäste) bietet das Museum an diesem Tag ein abwechslungsreiches Programm.

14.40 Uhr: Tödlicher Unfall am Rennsteigtunnel

Auf der A71 gab es am Dienstag einen tödlichen Unfall am Rennsteigtunnel. Wie die Polizei informierte, sei ein Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und prallte frontal gegen den Tunneleingang. Der Fahrer starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Autobahn ist in Richtung Schweinfurt gesperrt.

14.25 Uhr: Zeuge hört Hilferufe einer jungen Frau - Polizei rückt zu großer Suchaktion in Greiz aus

Ein Zeuge meldete sich laut Polizei gestern Abend, gegen 22.45 Uhr, und teilte mit, aus dem Bereich Schlosspark/Sommerpalais Hilferufe einer jungen Frau zu hören. Unverzüglich rückten mehrere Streifen zum Einsatzort aus.

13.04 Uhr: Leergut-Chaos mit 400 Bierkästen auf der Straße im Landkreis Greiz

Insgesamt 400 Kästen Leergut mit Bierflaschen sind gestern Mittag gegen 12.50 Uhr auf der Straße gelandet, nachdem ein Lkw samt Anhänger in Korbußen (Wiesenring) nach links in das dortige Gewerbegebiet abbiegen wollte. Offensichtlich hatte sich beim Abbiegen die Ladebordwand des Anhängers gelöst, so dass die Kisten herausfielen.

9 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen sinkt weiter

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche ist in Thüringen weiter gesunken. Innerhalb des Freistaats ist das Infektionsgeschehen aber recht unterschiedlich. Das sind die aktuellen Coronazahlen.

8.31 Uhr: Nandu in Erfurt ausgebrochen – Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Ein ausgebüxter Laufvogel hat am Dienstagmorgen die Einsatzkräfte in Erfurt auf Trab gehalten. Bei dem Versuch, den Nandu wieder einzufangen, kamen sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei zum Einsatz.

7.52 Uhr: Oberleitung kommt zwei Jahre später: Diese Folgen ergeben sich für den Bahnverkehr

Elektrifizierung zwischen Weimar, Jena, Gera und Gößnitz: Zwei Jahre länger soll der Ausbau der Mitte-Deutschland-Verbindung (MDV) dauern. Die Ankündigung der Deutschen Bahn hat Auswirkungen auch auf den geplanten Verkehr auf der Strecke. Was der veränderte Zeitplan auf der Mitte-Deutschland-Schiene auslöst.

7.30 Uhr: Photovoltaik-Anlagen für den Balkon: Das ist zu beachten

Kostenloses Sonnenlicht in Strom umwandeln, das klingt verlockend. Viele Menschen wollen das Prinzip nutzen, doch nicht alle haben dafür ein eigenes Dach oder gar eine Wiese zur Verfügung. Auch für Balkone und Terrasse gibt es aber mittlerweile sogenannte Balkonkraftwerke. Mit solchen steckerfertigen Photovoltaik-Anlagen kann fast jeder Strom produzieren – und Energiekosten sparen. Aber es gilt einiges zu beachten.

7.19 Uhr: 69 Gewalttaten bei Corona-Protesten in Thüringen

Die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, die vor allem Ende 2021 in Thüringen massiv waren, haben ihre Spuren in der Statistik zur politisch motivierten Kriminalität (PMK) hinterlassen. Von 103 Gewaltdelikten des Bereiches „nicht zuzuordnen“ seien allein 69 Taten auf nicht angemeldete Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zurückzuführen. So reagiert die Politik auf die gestiegenen Zahlen der politisch motivierten Kriminalität in Thüringen.

7.10 Uhr: Thüringer Beamtenbund fordert Dienstwagen für Außendienstler

Der Thüringer Beamtenbund (TBB) kritisiert seit Jahren, dass Landesbedienstete private Fahrzeuge dienstlich nutzen müssen. Nun haben die Koalitionsfraktionen von Linke, SPD und Grünen eine Änderung des Reisekostengesetzes vorgelegt. Doch aus Sicht der Arbeitnehmervertreter reicht der Entwurf nicht aus.

6.55 Uhr: TV-Händler Fabian Kahl schätzt Kostbarkeiten auf der Leuchtenburg

Antikhändler Fabian Kahl aus der Nähe von Pößneck ist eines der Gesichter der beliebten ZDF-Sendereihe „Bares für Rares“. Diesen Donnerstag, den 12. Mai, um 11 und um 14 Uhr schätzt er Kostbarkeiten aus Porzellan auf der Leuchtenburg. Ein Gespräch über den Sammlerwert des Thüringer Porzellans.

6.38 Uhr: Thüringen wirbt um Lehrer aus der Ukraine

Pädagoginnen und Pädagogen aus der Ukraine sollen einen schnellen Zugang zu den Schulen in Thüringen bekommen. So will das Bildungsministerium den Einsatz ukrainischer Lehrer beschleunigen.

6.21 Uhr: Thüringer Tourismus-Chef weist Kritik aus Landtag zurück

Nach der deutlichen Kritik an der Leistung der landeseigenen Tourismusgesellschaft TTG meldet sich nun Franz Hofmann, der Geschäftsführer der Thüringer Tourismus GmbH zu Wort. Er weist die Kritik aus dem Landtag zurück.

6 Uhr: Leander Haußmann präsentiert seine „Stasikomödie“ in Gera und Jena

Mit seinem Debütfilm „Sonnenallee“ wurde Regisseur Leander Haußmann 1999 bekannt. Mit der Komödie „NVA“ setze er seine filmische Auseinandersetzung mit der DDR fort. Mit „Leander Haußmanns Stasikomödie“ beschließt er nun seine ostdeutsche Trilogie. Den Kinofilm drehte Kultregisseur in Gera und Umgebung. Am Sonntag ist er Stargast bei hiesigen Vorpremieren.

5.45 Uhr: Tiny House am Haken: Ein Haus aus Arnstadt rollt zur Ostsee

Ein Haus am Haken, das durch die Luft schwebt, war am Montag im Gewerbegebiet Erfurter Kreuz bei Arnstadt zu bestaunen. „Wir liefern ein Haus an einen Kunden direkt an die Ostsee“, berichtete Lisa Gehlaur, Gründerin und Geschäftsführerin der Firma Tiny Concept Gambh & Co. KG Arnstadt. Das im Oktober 2020 gegründete Unternehmen hat sich auf sogenannte Tiny Häuser spezialisiert und bietet auch die Möglichkeit des Probewohnens an.

Montag, 9. Mai

21.30 Uhr: Sommerliches Wetter in Thüringen: Am Mittwoch bis zu 30 Grad

Der Sommer kommt in dieser Woche mit viel Sonne und warmen Temperaturen nach Thüringen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es wohl am Mittwoch am wärmsten. Doch auch die Aussichten für den Rest der Woche sind gut.

20 Uhr: 32-Jährige bringt in Erfurt Dieb zur Strecke

In Erfurt hatte hat sich ein Dieb zweifelsfrei mit der falschen Person angelegt. Der Dieb wollte aus der Garage einer 32-Jährigen einen Zeltpavillon stehlen. Dabei ist er jedoch von der Besitzerin erwischt worden. Der Dieb wollte zunächst flüchten, hatte er aber nicht mit der kampferfahrenen Ex-Boxerin gerechnet.

19.15 Uhr: Neue Arena für FC Carl Zeiss Jena: So wird der Bauplan geändert

Die Mitteilung hat überrascht: Die aktive Fanszene des FC Carl Zeiss Jena darf im neuen Stadion mit in den Südbereich. Doch steht dem nicht ein eigens ergangener Stadtratsbeschluss entgegen? Und ändert sich jetzt die Stadionkapazität? Wir haben nachgehakt.

19 Uhr: Allzeithoch bei politischen Straftaten in Thüringen

Die Einordnung politisch motivierte Straftaten sollen ab Dienstag in Thüringen transparenter nachvollzogen werden können. Das kündigte Innenminister Georg Maier (SPD) an. Dazu sollen auf der Internetseite des Landeskriminalamtes Dokumente öffentlich einzusehen sein. Derweil klettern die Zahlen politisch-motivierter Straftaten in Thüringen auf ein Allzeithoch. Die Polizei sieht zwei maßgebliche Gründe dafür.

18.15 Uhr: Rot-Weiß-Insolvenzverwalter Reinhardt scheitert bei Gläubigern

Das Insolvenzverfahren des FC Rot-Weiß wird sich weiter in die Länge ziehen. Am Montag machte die Gläubigerversammlung dem Insolvenzverwalter einen Strich durch die Rechnung.

17 Uhr: Fretterode-Prozess zieht sich weiter in die Länge

Seit September wird in dem Prozess um den Angriff auf zwei Journalisten in Fretterode verhandelt. Eigentlich wollte die Staatsanwaltschaft im Fretterode-Prozess heute ihren Schlussvortrag halten. Doch ein neuer Beweisantrag der Nebenklagevertreter verhinderte das Vorhaben. Jetzt geht der Prozess in die Verlängerung.

16 Uhr: Thüringer Verfassungsschutzchef warnt vor Unberechenbarkeit Putins

Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, sieht in der Unberechenbarkeit des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die westlichen Staaten. Darauf müsse man vorbereitet sein.

15.08 Uhr: Nach Tankstellen-Raub in Schmölln: So ist der Stand der Ermittlungen

Seit einer Woche fahndet die Polizei nach einem Unbekannten, der eine Tankstelle in Schmölln überfallen hat. Hat die Landespolizeiinspektion (LPI) Gera inzwischen eine heiße Spur? So ist der aktuelle Stand.

14.17 Uhr: Polizei schnappt mutmaßlichen Autoknacker in Gera

Ein 43 Jahre alter Mann wurde laut Polizei am Wochenende in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Was war passiert? Am Samstagmittag wurde der Mann von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten, als er sich unberechtigt Zugang zu einem in der Pfortener Straße abgestellten Mercedes verschaffte. Offenbar verfolgte er das Ziel, das Fahrzeug zu stehlen. Das war nicht das erste Delikt des 43-Jährigen.

11.05 Uhr: 28. Thüringer Tierschutzpreis ausgeschrieben

Bereits zum 28. Mal sind Thüringer Initiativen, Vereine, Einzelpersonen und landwirtschaftliche Betriebe zur Bewerbung um den Tierschutzpreis des Freistaats aufgerufen. Ausgezeichnet werden sollen Projekte, die zum Schutz und zum Wohl von Tieren beitragen, wie das Sozialministerium am Montag in Erfurt mitteilte. Bewerbungen sind noch bis zum 30. Juni beim Ministerium möglich.

Der Preis wird in den Kategorien "Karitativer Tierschutz" und "Artgerechte Haltung" vergeben. Gesucht werden in der ersten Kategorie zum Beispiel Projekte zur Unterbringung, Betreuung und Pflege von herrenlosen Tieren und Fundtieren oder zur Vermittlung des Tierschutzgedankens vor allem an Kinder und Jugendliche.

In der zweiten Kategorie werden Betriebe geehrt, die sich durch besonders tierschutzgerechte Haltung und Betreuung hervortun und damit eine Vorbildfunktion erfüllen. In jeder Kategorie können jeweils bis zu drei Preise bis zu einer Gesamtsumme von je 3000 Euro vergeben werden. (dpa)

8.50 Uhr: Quadfahrer nach schwerem Unfall im Kreis Sömmerda mit Hubschrauber in Klinik gebracht

Bei einem Unfall im Kreis Sömmerda ist ein Quadfahrer verunglückt. Mit schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

7.30 Uhr: Thüringer Polizeigewerkschaft kritisiert ausstehende Anwärterzulage

Die Polizeigewerkschaft GdP kritisiert die ausstehende Anwärterzulage für Thüringen. Die Nachwuchssorgen der Polizei seien auch dem Landtag beim Verabschieden des Etats Anfang Februar bewusst gewesen, begründet sie die Forderung. Sie spricht von einem erheblichen Mangel an qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern sowie der im Vergleich mit anderen Bundesländern und dem Bund deutlich schlechteren Bezahlung der Polizeianwärter in Thüringen. Diesen Nachteil solle die Anwärterzulage in Höhe von 120 bis 150 Euro monatlich etwas ausgleichen. Laut Finanzministerium werde der Vorgang noch geprüft.

7.25 Uhr: Thüringer Truppenteile bei Nato-Übung in Niedersachsen

Ab Ende dieser Woche und in der kommenden Woche könnte es in Nordthüringen und bei Gera erneut zu Truppenbewegungen der Bundeswehr kommen. Bis 20. Mai läuft in der Region Munster und Bergen (Niedersachsen) die multinationale Übung „Wettiner Heide“. Das seit langem geplante Nato-Training von rund 7500 Soldatinnen und Soldaten aus neun Nationen dient der Vorbereitung auf die möglichen Einsätze als Nato-Speerspitze (VJTF) im kommenden Jahr und dem Nachweis der Einsatzbereitschaft als schnelle Einsatzgruppe für die Jahre 2022 bis 2024.

7.20 Uhr: Das wurde aus dem Apoldaer Unternehmen Total-Feuerlöscher

Wenn’s brennt, lässt sich die Gefahr mit Total-Feuerlöschern bekämpfen. Die mittlerweile zum US-amerikanischen Großkonzern „Johnson Controls“ gehörende Total Feuerschutz GmbH aus Berlin produziert die Feuerlöschtechnik mit historischem Namen noch immer. Über Jahrzehnte hinweg kamen Feuerlöscher mit derselben Bezeichnung aus Apolda. Diese Zeiten sind vorbei.

7.15 Uhr: Leitplanke bewahrt Autofahrer vor Sturz in 25 Meter Tiefe

Am Sonntagabend kam es auf der A71 Meiningen-Süd in Richtung Erfurt zu einem schweren Verkehrsunfall.

Leitplanke bewahrt Autofahrer vor Sturz in 25 Meter Tiefe Am Sonntagabend kam es auf der A71 bei Meiningen zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: News 5/Ittig

7.10 Uhr: Thüringer setzen auf Wohnmobile

Der Trend zum mobilen Wohnen im Urlaub setzt sich in Thüringen fort. Das zeigen die Zahlen, mit denen sich Gerhard Reiter, Professor für Betriebswirtschaft an der Dualen Hochschule in Eisenach, befasst hat. Zu Beginn des Jahres 2022 waren in Thüringen 13.029 Wohnmobile bei den Kraftfahrzeug-Zulassungsstellen gemeldet. Verglichen mit dem Bestand vom Vorjahr entspricht das einem Wachstum von 18 Prozent.

7 Uhr: Jena-Krimi „Theresa Wolff“ wird fürs ZDF zum Quotenhit

Am Samstagabend hat das ZDF die neueste Folge der Krimiserie „Theresa Wolff“ ausgestrahlt, die im Jahr 2021 in Jena gedreht wurde. Der Film sicherte sich unter allen Sendern die höchste Zuschauerzahl des Tages, wie aus den Daten der AGF Videoforschung auf deren Internetseite hervorgeht. Die Folge „Waidwund“ ist der zweite Fall der Rechtsmedizinerin Theresa Wolff (Nina Gummich), die sich mehr als den Kommissaren lieb ist in die Ermittlungen zu Tötungsverbrechen hineinhängt.

6.30 Uhr: Gregor Meyle begeistert bei ausverkauftem Konzert in Erfurt

Unplugged, aber mit Band. Gregor Meyle spielte am Muttertag im ausverkauften Kaisersaal in Erfurt.

Gregor Meyle begeistert bei ausverkauftem Konzert in Erfurt Es gab bekannte Songs in frischem Akustik-Gewand und neue Titel, die noch nie mit soviel Intimität und Nähe präsentiert wurden. Foto: Michael Kremer

6 Uhr: Daniel Günthers CDU triumphiert in Schleswig-Holstein

Die CDU ist der klare Sieger der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Daniel Günther muss sich aber eine neue Regierungskonstellation suchen. Als ernüchternd trotz engagierten Wahlkampfs bewertet SPD-Landeschef Georg Maier das Wahlergebnis.

Sonntag, 8. Mai

13.45 Uhr: Gedenkfeiern zum Tag der Befreiung

Auch in Thüringen wurde zum Tag der Befreiung an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 77 Jahren erinnert. Die Feierlichkeiten standen dabei unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine. Der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde in Thüringen, Reinhard Schramm, hat die "überragende historische Bedeutung" des 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus betont. Diese könne auch nicht durch den russischen Angriffskrieg gegen das ukrainische Volk in Frage gestellt werden, sagte Schramm am Sonntag bei einer Gedenkveranstaltung in Erfurt.

13 Uhr: Betrunkener stiehlt Elektromobil aus Jenaer Stadion

Nach dem Spiel des FC Carl Zeiss Jena hat ein Betrunkener ein Elektromobil aus dem Stadion gestohlen und ist damit durch die Stadt gefahren. Die Polizei konnte das Fahrzeug samt Fahrer schnell ausfindig machen. Die Fahrt endete am Volksbad mit mehreren Anzeigen.

12.30 Uhr: Tag der Befreiung: Nagelkreuz aus Coventry an Eisenacher Christen

EDie evangelische Kirchengemeinde in Eisenach gehört seit Sonntag zur internationalen Nagelkreuzgemeinschaft. Symbolträchtig am Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus vor 77 Jahren erhielt sie in einem Gottesdienst ein Nagelkreuz als Symbol für Frieden und Versöhnung. Das Kreuz ist eine Nachbildung des Nagelkreuzes aus der Kathedrale im britischen Coventry, an deren Zerstörung durch deutsche Bomben im Zweiten Weltkrieg es erinnert. Dabei waren Hunderte Menschen ums Leben gekommen. Zerbombt wurde auch die Kathedrale. Aus Balkennägeln des zerbombten Gotteshauses entstand das erste Nagelkreuz. Das Kreuz für Eisenach wurde in einem Gottesdienst in der Georgenkirche durch den Dompropst John Witcombe aus Coventry überreicht. Anschließend wurde es in einer Prozession in die Eisenacher Nikolaikirche getragen, wo es seinen endgültigen Platz erhielt. Mehrere Hundert Menschen beteiligten sich nach Angaben von Superintendent Ralf-Peter Fuchs an Gottesdienst und Prozession. (dpa)

10.30 Uhr: Thüringer Klimapavillon hat wieder Saison - Beratungsangebote

Die neue Saison für den Thüringer Klimapavillon hat begonnen. Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) eröffnete ihn am Samstag an seinem diesjährigen Standort auf dem Petersberg in Erfurt. Dort können sich Interessierte bis zum 7. Oktober über Themen rund um den Klimaschutz informieren. Geboten werden unter anderem Vorträge und Diskussionen zu Photovoltaik, umweltschonendem Verkehr, Möglichkeiten klimagerechten Heizens und zum Gärtnern in der Stadt. Dazu werden auch bekannte Wissenschaftler erwartet. Es geht auch um die Folgen des Ukraine-Kriegs für die Energieversorgung hierzulande. Bereits jetzt sind viele Menschen mit steigenden Kosten für Heizung und Strom konfrontiert. (dpa)

9 Uhr: 17-Jähriger fesselt sich selbst und muss von Polizei befreit werden

Seine "Experimente" mit Handschellen hatte ein 17-Jähriger am Bahnhof in Gotha offenbar nicht ganz durchdacht. Am Ende musste die Polizei helfen.

Samstag, 7. Mai

20.57 Uhr: Internationale Rassehunde- und Katzen-Ausstellung in der Messe Erfurt

Erste Rassehunde- und Rassekatzen-Ausstellung nach neuem Tierschutzgesetz Wenn Frauchen das Haar legt und den Bart stutzt, dann stehen die Hunde meist kurz vor der Wertung. Foto: Michael Kremer

20 Uhr: Waghalsiges Überholmanöver: Schwerverletzte Person kommt mit Hubschrauber in Klinik

Ein Autofahrer hat durch ein waghalsiges Überholmanöver einen schweren Unfall verusacht. Mehrere Menschen wurden im Landkreis Sonneberg verletzt, eine so schwer, dass sie mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Der Unfallverursacher flüchtete und wird noch immer gesucht.

19.14 Uhr: Thüringens vierte Synagoge: Eisenberger Gotteshaus wird am 22. Mai geweiht

Eine vierte Synagoge in Thüringen nimmt konkrete Gestalt an. Wie die Jüdische Allgemeine berichtet, soll die Gebetsstätte am 22. Mai in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) geweiht werden. Planungen für die Synagoge gibt es seit zwei Jahren. Entstehen soll die Synagoge am Waldklinikum in Eisenberg.

18.20 Uhr: Hunderte Comic- und Cosplay-Fans zeigen ihre Kostüme im Erfurter Egapark