Thüringen wird wieder regiert

Thüringen hat seit Mittwochnachmittag wieder eine Landesregierung. Nach seiner Wahl im dritten Wahlgang bildete Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sein rot-rot-grünes Kabinett, dem überwiegend die Ministerinnen und Minister der vergangenen Wahlperiode angehören.

Neu ist die Personalie von Justizminister Dirk Adams (Grüne). Vizeministerpräsident für die SPD ist jetzt Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee.

Die Landesregierung wird erstmals seit der Wiedergründung Thüringens über keine Mehrheit im Landtag verfügen. Wie bei der Wahl Ramelows fehlen ihr im Landtag vier Stimmen zur absoluten Mehrheit, die für die Verabschiedung von Gesetzen nötig ist.

Hier soll die Vereinbarung greifen, die vor Ramelows Wahl Vertreter der Fraktionen von Linke, SPD und Grünen sowie der CDU unterzeichnet hatten. Der Stabilitätspakt soll sichern, dass zentrale Vorhaben wie der Landeshaushalt für das Jahr 2021 ohne Stimmen der AfD beschlossen werden können. Darüber hinaus ist darin vereinbart, dass der Landtag am 25. April 2021 neu gewählt werden soll.

Ende einer vierwöchigen Regierungskrise

Die Wahl Ramelows und die Kabinettsbildung markierten am Mittwoch das Ende einer vierwöchigen Regierungskrise. Sie hatte am 5. Februar mit der Wahl des FDP-Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit Stimmen von FDP, CDU und AfD begonnen – die bundesweit als „Dammbruch“ für Empörung sorgte. Kemmerich trat drei Tage später zurück und war nur noch geschäftsführend im Amt, weshalb er keine Minister berufen konnte.

Ramelow hatte danach eine erneute Kandidatur von der Unterstützung bei seiner Wahl abhängig gemacht. Bis Dienstag erklärte er, nur im ersten Wahlgang antreten zu wollen, derweil die CDU erklärte, ihn „nicht aktiv“ wählen zu wollen, weil dagegen die Beschlüsse der Bundespartei stünden.

Am Mittwochmorgen änderte Ramelow überraschend seine Strategie und verzichtete öffentlich auf die Stimmen der CDU. Stattdessen bat er die Oppositionsfraktion darum, sich zu enthalten.

Höcke tritt im dritten Wahlgang nicht mehr an

Ramelow scheiterte denn auch bei seiner Wahl in den ersten zwei Wahlgängen an der nötigen absoluten Mehrheit, da er offenbar nur die 42 Stimmen der Koalition erhielt. AfD-Landeschef Björn Höcke erhielt als sein Gegenkandidat in beiden Wahlgängen 22 Stimmen, was der Größe seiner Fraktion entspricht. Im dritten Wahlgang, in dem Höcke nicht mehr antrat, reichten Ramelow für die dann nur noch nötige einfache Mehrheit die 42 Stimmen von Linke, SPD und Grünen.

Nach seiner Vereidigung verweigerte Ramelow seinem Kontrahenten Höcke einen Handschlag. Der AfD-Mann sprach daraufhin von einer „Schande für Thüringen“.

Kemmerich warf nach der Wahl Ramelows der Linken und der AfD vor, der Demokratie Schaden zugefügt zu haben. Auf der einen Seite habe die Linke eine geheime Wahl dokumentieren wollen, auf der anderen Seite die AfD „die Demokratie mit taktischen Spielen schädigen“ wollen, sagte er dieser Zeitung.