Thüringer AfD-Politiker kritisieren Fehlentwicklungen

Einer der führenden Köpfe der AfD in Thüringen kritisiert die Ämterhäufung in der Partei. „Wir bemängeln Ämterhäufung bei anderen Parteien und leben es selbst nicht besser vor. Das ist für mich ein No Go“, sagte Sebastian Thieler, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Ilm-Kreis, auf Anfrage unserer Zeitung. Beim Kreisparteitag am heutigen Samstag in Arnstadt will Thieler einen Antrag gegen Ämterhäufung stellen.

Thieler, Kriminalkommissar beim Landeskriminalamt, betrachtet mit Skepsis auch eine Machtkonzentration von AfD-Politikern, die zum „Flügel“ zählen, einer 2015 von Parteichef Björn Höcke gegründeten Gruppierung, die seit einem Jahr den Verfassungsschutz beschäftigt. Das Amt verdächtigt den Flügel, rechtsextrem und verfassungsfeindlich zu sein. Eine abschließende Bewertung dieser Frage steht aber noch aus.

Gröning heißer Kandidat

Bei der AfD Ilm-Kreis/Gotha, die lange Zeit der mitgliederstärkste AfD-Kreisverband in Thüringen war, kulminieren die Probleme offenbar. Kreischef ist der Bundestagsabgeordnete und Flügel-Mann Marcus Bühl. Neben seiner Wiederwahl steht am Samstag die Wahl des Stellvertreters auf der Tagesordnung. Ein heißer Kandidat dafür ist nach Informationen unserer Zeitung der AfD-Landtagsabgeordnete und Flügel-Mann Birger Gröning, Ex-Büromitarbeiter von Bühl.

Scharfe Kritik am wachsenden Einfluss von Flügel-Leuten äußert auch die ehemalige Thüringer Vize-Landesvorsitzende Steffi Brönner. Die Schulleiterin aus Arnstadt, die nach ihrer Fundamentalkritik an Höcke aus der Partei ausgeschlossen werden sollte, erklärte gegenüber unserer Zeitung, die innerparteiliche Macht der Flügel-Vertreter führe dazu, „dass die AfD nicht mehr als bürgerliche Partei wahrgenommen wird und damit jegliche Chance verspielt, die bürgerliche Mitte der Gesellschaft zu erreichen und anzusprechen“. Politiker wie Höcke und der Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbitz mit seiner „eindeutig rechtsextremen Vita“ würden die AfD der Gefahr aussetzen, dass es „zum Austritt Tausender Mitglieder“ komme, so Brönner.