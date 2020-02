Thüringer CDU-Politiker müssen zum Rapport in Berlin

Die Landtagsabgeordneten Mario Voigt und Raymond Walk – im Nebenberuf Landesvize und Generalsekretär der Thüringer CDU – unternahmen am Montag einen Ausflug nach Berlin. Die Spitzen der Bundespartei hatten sie ins Konrad-Adenauer-Haus geladen.

Dort stellten die beiden im Präsidium und dann im Vorstand vor, was sie am Freitag in Thüringen mit Linke, SPD und Grünen verhandelt hatten: einen „Stabilitätsvereinbarung“ mit einer möglichen rot-rot-grünen Minderheitsregierung.

Dabei, das wiederholten Voigt und Walk immer wieder, wolle man den Linken Bodo Ramelow „nicht aktiv“ zum Ministerpräsidenten wählen, womit der Abgrenzungsbeschluss der Bundespartei eingehalten werde. Noch-Landeschef Mike Mohring, der als Präsidiumsmitglied natürlich auch dabei saß, sagte eher wenig, widersprach aber auch nicht, wie er erst am Wochenende via „Bild“ getan hatte.

Mit Notstrategie zurück nach Erfurt

Die Begeisterung in den Gremien hielt sich in Grenzen, nicht wenige äußerten Kritik und forderten schnelle Neuwahlen. Aber am Ende ließ man die beiden Abgeordneten samt ihrer Notstrategie nach Erfurt zurückfahren.

Walk deutete dies als Freigabe: Neben Kritik habe es in Berlin „auch das generelle Verständnis für den Willen“ der hiesigen Fraktion gegeben, „stabile Verhältnisse für Thüringen zu erreichen“.

Damit bleibt allerdings die Frage bestehen, wie Ramelow, dessen rot-rot-grünem Block vier Stimmen zur absoluten Mehrheit fehlen, ohne verbindliche Zusagen der CDU am 4. März im ersten Wahlgang gewählt werden will. Doch nach vielen Gesprächen mit Abgeordneten scheint der Linke eine Antwort darauf zu besitzen. Linke, SPD und Grüne werden jedenfalls den Wahlantrag einbringen.

Schließlich: Die Wahl ist geheim. Interessant wirkt in diesem Zusammenhang die Äußerung eines CDU-Abgeordneten, der kürzlich noch lieber mit der AfD reden wollte als mit der Linke zu kooperieren. „Ich habe immer gesagt, ich werde Rot-Rot-Grün nicht unterstützen“, erklärte Jörg Kellner. Allerdings gelte auch: „Jeder Abgeordnete ist frei in seiner Entscheidung. Mich interessieren Bundesbeschlüsse an der Stelle wenig.“ Er sei durch und durch Demokrat und akzeptiere am Ende „jedes Ergebnis“, sagte er.

Auch Martina Schweinsburg will endlich klare Verhältnisse – im Land und in der Thüringer CDU. „Mohring soll seinen Hut nehmen und schnörkellos gehen. Wir brauchen die Chance zum Neuanfang“, sagte die Greizer Landrätin, CDU-Kreisvorsitzende und Präsidentin des Landkreistags. Die Bundespartei interessiert sie wenig: „Die ganze Ausschließeritis aus Berlin, die kann uns mal“.

Landesvorstand trifft sich am Dienstag

Und so trifft sich am Dienstagabend der Landesvorstand in Erfurt, um sich auf das Kommende vorzubereiten: Die Neuwahl einer Fraktionsspitze am 2. März, die mögliche Reinthronisierung Ramelows am 4. März und die Kür eines neuen Landeschefs vor Ostern.

Die Führungsfrage ist offen. Als Fraktionschef wird Voigt gehandelt, als Parteivorsitzender der bisherige Vizechef Christian Hirte, der bekanntlich nicht mehr Ost-Beauftragter sein darf, dafür aber nun als inoffizieller Angela-Merkel-Märtyrer gilt. Er meldete sich am Montag mit einem längeren Thesenpapier, in dem er die Fehler der Vergangenheit aufzählte und sich gegen eine Kooperation mit der Linken aussprach, um jedoch dann zu formulieren, dass die CDU in „vernünftigen Punkten zum Wohl des Landes […] für pragmatische, weil notwendige Mehrheiten“ offen sein müsse.

Das betreffe die Linke, schrieb Hirte – oder die AfD.

