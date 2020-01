Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Grüne versuchen den Neuanfang

Es war November 2014, da trafen sich die hiesigen Grünen in der Stadthalle von Apolda, um sich das erste Mal in die Landesregierung zu begeben – und in die erste Koalition mit Linke und SPD überhaupt. Für die Delegierten gab es Götterspeise in Rot-Rot-Grün, garniert mit viel Hoffnung und Optimismus.

Gut fünf Jahre später trifft sich die Landespartei wieder in Apolda. Ernüchtert, und ja: enttäuscht. Trotz bundesweiter Umfragen jenseits der 20 Prozent, trotz vieler neuer Mitglieder und trotz einer teilweise vorzeigbaren Regierungsarbeit können die Grünen froh sein, überhaupt noch im Landtag zu sitzen. 5,2 Prozent lautete das Zweitstimmen bei der Wahl im Oktober, das war sogar noch ein halber Punkt unter dem überschaubaren Resultat von 2014. In den drei Monaten, die seither vergangen sind, hat sich die Partei an ihrer Neusortierung versucht. Erst rang sie sich dazu durch, künftig auf den affärenbelasteten Justizminister Dieter Lauinger zu verzichten, wofür allerdings eigens der Bundesvorsitzende Robert Habeck anreisen musste. Dann versuchte sie, sich trotz ihrer Wahlverluste gegen Linke und SPD mehr Einfluss in der künftigen Minderheitsregierung zu ertrotzen, was nur eingeschränkt gelang. Unerfüllte Wünsche Statt der geforderten Zuständigkeiten für Landwirtschaft und Forst bekam Umweltministerin Anja Siegesmund den Tierschutz versprochen, wofür aber die Migration aus dem Justizministerium zur linken Sozialministerin abwandert. Und anstatt eines Bau- und Verkehrsministers namens Dirk Adams muss nun ein neuer Justizminister gesucht werden. Der Landtagsfraktionschef verzichtete als Nichtjurist lieber. An diesem Samstag soll nun in Apolda mit der Zustimmung zum rot-rot-grünen Koalitionsvertrag ein vorläufiger Strich unter all das Unbill gezogen werden. Zudem wird der Vorstand neugewählt. Die beiden Landesvorsitzenden Stephanie Erben und Denis Peisker treten ab und übernehmen damit symbolisch die Verantwortung für das Wahlergebnis der Spitzenkandidaten Siegesmund und Adams. Für die neue Landesspitze bewerben sich zwei junge Frauen Mitte 20 aus der Funktionärsebene. Die eine, Laura Wahl, war bis vor kurzem Landeschefin der grünen Jugend und ist in Launingers Ministerbüro beschäftigt. Die andere, Ann-Sophie Bohm-Eisenbrand, leitet die grüne Stadtratsfraktion in Weimar und arbeitet im Wahlkreisbüro von Adams. Der Mann von Außen Zudem hat sich noch der relativ unbekannte Christian Möller aus Erfurt beworben. Der wirkliche Angreifer ist aber ein Künstler: Bernhard Stengele, 1963 im Allgäu geboren, und seitdem als Schauspieler, Regisseur und Kulturmanager von Berlin bis Bogota unterwegs. Von 2012 bis 2017 war er Schauspieldirektor am Theater Altenburg-Gera. Bei den Grünen ist er erst seit einigen Jahren, zur Landtagswahl trat er als Direktkandidat an. „Ich bin die klare Alternative“, sagt Stengele. Er komme von außen, könne kommunizieren und stamme vom Land, wo dem die Grünen noch viel aufzuholen hätten. Er stehe für einen Neuanfang und dafür, „alte Seilschaften aufzulösen“. Und wie sieht er seine Chancen gegen Wahl und Bohm-Eisenbrandt, hinter denen mit Erfurt und Weimar zwei starke Kreisverbände stehen? Da lacht Stengele und sagt: „Ich würde nicht kandidieren, wenn mich nicht viele Leute dazu aufgefordert hätten.“