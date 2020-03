Thüringer Gymnasiasten sollen mehr Zeit bis zu Abi-Prüfungen bekommen

Nach einem Ende der Zwangspause an Thüringer Schulen wegen der Corona-Pandemie sollen den Abiturienten drei bis vier Wochen Zeit bis zu den Prüfungen bleiben. „Die Schüler sollen ausreichend Zeit zur Vorbereitung bekommen - im schulischen Kontext“, sagte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Bisher sei vorgesehen, dass die Schulen in Thüringen am 20. April wieder öffnen. Zuvor hatten sich die Kultusminister der Länder darauf verständigt, dass Schulabschlussprüfungen in diesem Jahr trotz der Corona-Krise auf jeden Fall stattfinden sollen.

Schulen wie auch Kindergärten wurden vor mehr als einer Woche geschlossen. Bleibt es in Thüringen bei dem angepeilten Schulstart nach den Osterferien am 20. April, wären die Abi-Prüfungen noch im Mai möglich. Nach Angaben eines Sprechers des Bildungsministeriums ist aber unklar, ob der Termin zu halten ist.

Das komme auf die weitere Ausbreitung des Coronavirus im Freistaat an, hieß es. Holter machte klar, dass er deshalb auch noch keinen neuen Termin für die Abi-Prüfungen nennen wolle.