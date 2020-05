Jena. Der DFB möchte, dass der FC Carl Zeiss Jena und der USV Jena bald wieder in den Spielbetrieb einsteigen. Thüringens Sportminister erteilte dem eine Absage.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Sportminister: Derzeit kein Spielbetrieb möglich

Thüringens Sportminister Helmut Holter (Linke) hat Hoffnungen zerstreut, dass in seinem Bundesland demnächst Mannschaftssport wettbewerbsmäßig möglich sein wird. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

In einem Telefonat mit dem Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Fritz Keller, sagte Holter am Donnerstag: „Aufgrund der aktuellen Verordnungslage kann hier derzeit kein Mannschaftstraining und kein Mannschaftssport mit großem Kontaktpotenzial stattfinden. Wir wollen den Berufs- und Breitensport gleichberechtigt behandeln.“

Die Position des Landes orientiere sich eng an den Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und setze die Beschlüsse der Sportministerkonferenz konsequent um. Holter und Keller hatten miteinander zur Situation im Fußball, insbesondere zum Spielbetrieb in der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga, telefoniert. Aus Thüringen spielen der FC Carl Zeiss Jena (3. Liga) und der FF USV Jena (Frauen-Bundesliga) in DFB-Spielklassen.