Thüringer Verfassungsschutz klagt über Personalnot

Thüringens Innenminister Georg Maier (links) will bei den Innenministern der Länder für einen Studiengang „Verfassungsschutz“ werben. Er hofft, damit den Personalproblemen im von Präsident Stephan Kramer geführten Amt begegnen zu können.

Beim Thüringer Inlandsnachrichtendienst tritt die Personalknappheit immer deutlicher hervor. „Wir arbeiten mit der Nase an der Wasserlinie“, sagt der Präsident des Amtes für Verfassungsschutz, Stephan Kramer, auf Nachfrage bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2018 am Montag in Erfurt.