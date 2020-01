Erfurt. Drei Monate nach der Landtagswahl in Thüringen haben die Linken laut einer aktuellen Umfrage ihre Position als stärkste Kraft ausgebaut. Die CDU verliert dagegen weiter an Boden.

Umfrage: Linke und Ramelow klar vorn – CDU rutscht auf historisch schlechtesten Wert ab

Drei Monate nach der Landtagswahl hat die Linke ihre Position als stärkste Kraft ausgebaut. Laut einer Umfrage von infratest-dimap im Auftrag von MDR Thüringen könnte die Partei von Ministerpräsident Bodo Ramelow mit aktuell 32 Prozent ihr Rekordergebnis der Landtagswahl um einen Prozentpunkt steigern. Auch die AfD legt bei der sogenannten Sonntagsfrage leicht zu (plus 0,6) und bleibt mit 24 Prozent zweitstärkste Partei. Dagegen verliert die CDU weiter an Boden und kommt mit aktuell 19 Prozent (minus 2,7) auf den schlechtesten Wert aller Zeiten in Thüringen. Die SPD bliebe stabil bei acht Prozent (minus 0,2). Grüne (plus 0,8) und FDP (plus 1,0) können leicht zulegen und kämen mit jeweils sechs Prozent wieder in den Landtag.

Ramelow distanziert Mohring und Höcke klar

Auch die Beliebtheit von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat weiter zugenommen. Aktuell sagen 71 Prozent der Thüringerinnen und Thüringer, dass Ramelow ein guter Ministerpräsident ist. Das ist ein Prozentpunkt mehr, als im Oktober 2019. Bei einer Direktwahl des Ministerpräsidenten könnte Ramelow seine Rivalen Mike Mohring (CDU) und Björn Höcke (AfD) klar distanzieren. Für Ramelow würden 60 Prozent stimmen für Mohring 19 Prozent und Höcke käme auf neun Prozent.

Mehrheitsverhältnisse weiter unklar

Trotz der guten Werte für Ramelow bleiben die Mehrheitsverhältnisse im Landtag unklar. Weder das amtierende rot-rot-grüne Bündnis noch eine Simbabwe-Koalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP hätten eine Mehrheit. Auf eine Mehrheit kämen erneut ein Bündnis von Linke und CDU, oder eines von AfD, CDU und FDP. Die CDU lehnt allerdings beide Bündnisse ab – auch die FDP will nicht mit der AfD kooperieren.

CDU-Anhänger eher für Zusammenarbeit mit der Linken

Unter den CDU-Anhängern ist eine Zusammenarbeit mit der Linken deutlich beliebter als ein Zusammengehen von Union und AfD. Während 85 Prozent der Unionswähler eine Kooperation mit der AfD ablehnen, können sich 40 Prozent eine Regierung mit der Linken vorstellen. Weitere 42 Prozent der CDU-Anhänger sind für eine Zusammenarbeit von CDU und Linken bei einzelnen Projekten.

Minderheitsregierung erhält meisten Zuspruch

Die von Linke, SPD und Grünen geplante Minderheitsregierung bekommt bei der Umfrage die besten Werte. 43 Prozent aller Befragten bevorzugen eine weitere Zusammenarbeit der bisherigen Regierungspartner. 33 Prozent sprachen sich hingegen für ein Zusammengehen von Linke und CDU aus. Lediglich 19 Prozent befürworten eine Minderheitsregierung aus CDU und AfD.

Für die Umfrage befragte infratest-dimap vom 21. bis 25. Januar telefonisch 1.000 Wahlberechtigte in Thüringen.

