Umweltminister wollen Rückerstattung der Klimaschutzkosten

Mehrere Umweltminister der Länder halten das vom Bund beschlossene Klimaschutzprogramm 2030 für nicht sozialverträglich. Auf der am Mittwoch, 13. November, beginnenden Umweltministerkonferenz in Hamburg soll deshalb ein Papier verabschiedet werden, dass eine pauschale Rückerstattung an die Bürger aus den Mehreinnahmen der CO 2 -Bepreisung fordert. Thüringen unterstützt diesen Antrag für eine „ambitionierte Klimapolitik für eine lebenswerte Zukunft“ genauso wie die Bundesländer Hessen, Hamburg, Berlin, Bremen und Schleswig-Holstein.

Im Gespräch mit dieser Zeitung erneuert Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) ihre Kritik am Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. „Es wäre schlecht für die Akzeptanz in der Bevölkerung, wenn der Staat mit Klimaschutz Kasse macht, auch wenn er die Extraeinnahmen dann in Ladesäulen oder Gebäudesanierung investiert“, sagt sie. Die Menschen müssten entlastet werden - vor allem die unteren Einkommensschichten. In dem Antrag an die Umweltministerkonferenz wird von einer pauschalen Rückerstattung pro Kopf gesprochen. Eine Summe steht dort nicht. Siegesmund nennt auf Nachfrage 100 Euro als realistisch. Das würde vor allem die unteren Einkommensschichten entlasten, sagt sie. Nachbesserung bei der Zieldefinition im Klimaschutz für 2040 und 2050 gefordert Die Abstimmung über das Klimaschutzprogramm im Bundesrat hält sie indes noch nicht für fix. „Das Thema gehört in den Vermittlungsausschuss“, fordert sie. Grund: Die Länderkammer soll lediglich über die Steuerfragen des Programms entscheiden dürfen. Mehrere Minister, darunter auch Siegesmund, erhoffen sich aber Einfluss darauf, wie das Programm sozialverträglicher gestaltet werden kann. Daneben wird in dem Antrag, der am Freitag, 15. November, auf der Konferenz zur Abstimmung gestellt wird, auch eine Nachbesserung bei der Zieldefinition im Klimaschutz für 2040 und 2050 gefordert. Das Bundesklimaschutzgesetz solle, heißt es in dem Entwurf, der dieser Zeitung vorliegt, um Ziele für diese Jahre erweitert werden. Ebenfalls soll auf der Konferenz ein Antrag besprochen werden, der die Bundesregierung auffordert, sich während der EU-Ratspräsidentschaft 2020 sich für ein „Europäisches Grünes Band - Weltkultur- und Weltnaturerbe“ einzusetzen.